Una malattia, quella del noto conduttore, che ha fatto parlare Tv e giornali. Gerry Scotti però non ha confessato tutto.

Tutti sanno che Gerry Scotti ha dovuto trascorrere giorni in ospedale per la malattia che l’ha colpito e che sta ancora imperversando in tutta l’Italia. Ma il presentatore non ha detto tutto circa il periodo vissuto ricoverato.

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto Maria De Filippi tra gli ospiti in studio.

La celebre conduttrice ha fatto alcune dichiarazioni relative alla sua vita professionale, a quella privata e all’amico e collega Gerry Scotti. La confessione su Gerry ha molto colpito il pubblico a casa.

Il ritorno di Gerry Scotti in TV

Il conduttore di Canale 5 è stato assente dalla televisione per qualche settimana. Il conduttore, infatti, era risultato positivo al tampone e aveva tutti i sintomi della malattia.

La sua condizione lo ha obbligato a rimanere sotto osservazione, a curarsi e ad allontanarsi dallo spettacolo.

Fortunatamente, però, Gerry è riuscito a superare questo grosso scoglio e a guarire. A proposito del ritorno di Scotti in televisione, Maria De Filippi ha dichiarato:

“L’ho trovato magro e bello come il sole. Anche lui era felice di poter finalmente tornare a lavorare.”

La confessione dell’amica Maria De Filippi

La conduttrice tv fa un passo indietro e parla del momento in cui si rese conto che Gerry Scotti aveva contratto il virus.

Maria si commuove e racconta che Scotti ha saputo della sua positività mentre stava registrando assieme a lei e agli altri colleghi, una puntata di Tu sì que vales:

“Inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po’ di spazio. Qualche giorno dopo l’ho chiamato e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato”

La De Filippi ha raccontato che in quel momento non ha avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse accadendo:

“Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato.”

Fortunatamente, però, tutto si è risolto per il meglio e la De Filippi è tornata ad abbracciare il suo amatissimo collega.