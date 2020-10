Gerry Scotti, la famiglia si allarga: in arrivo un bimbo, il lieto annuncio a Verissimo

Gerry Scotti, la famiglia si allarga: in arrivo un bimbo, il lieto...

Una notizia davvero bellissima per il conduttore di Chi vuol essere milionario? La famiglia si allarga finalmente per l’amatissimo Gerry Scotti

I fan non potevano essere più entusiasti. Il conduttore di Chi vuole essere milionario? ha dato il lieto annuncio ed è ovviamente felicissimo di poter dire che presto nella sua famiglia arriverà un pargoletto.

Gerry Scotti, la famiglia si allarga

Ospite a Verissimo nella puntata che vedremo in onda domani, Gerry Scotti dà il lieto annuncio. La famiglia del conduttore si allarga dopo anni: tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 diventerà nonno per la prima volta all’età di 64 anni.

L’unico figlio, Edoardo e la compagna (lontani dal mondo dello spettacolo) renderanno il presentatore più amato di Italia felicemente nonno. Scotti non nega il suo desiderio di una bambina. Lui, figlio unico e padre di un figlio unico, vorrebbe anche che il piccolo in arrivo in futuro possa avere uno o più fratelli. Queste le parole di Gerry durante l’intervista:

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”

Alla Toffanin ha confessato poi:

“Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”

ha aggiunto il giurato di Tu si que vales. Gerry ha puntualizzato che si tratta di una femminuccia e che al momento non è stato ancora scelto il nome. Nome che verrà scelto personalmente dai futuri genitori: Gerry Scotti non intende mettere becco sulla questione.

Gerry, chi è il figlio Edoardo e cosa fa nella vita

In tanti si chiedono chi sia il figlio di Gerry, da sempre lontano dalle telecamere alle quali si è avvicinato solo di recente per rendere felice il padre. Classe 1992, Edoardo Scotti è l’unico figlio del noto conduttore. Il ragazzo è nato dal frutto dell’amore con la prima moglie, Patrizia. Purtroppo il primo matrimonio avvenuto nel 1991 è naufragato nel 2002.

Come papà Gerry anche Edoardo è un amante del cinema e della musica. Per anni ha vissuto negli Stati Uniti. Nel 2015 lo abbiamo visto per la prima volta sul piccolo schermo con Lo Show dei Record, accanto a papà Gerry.

Ma la sua grande passione per il cinema ha preso il sopravvento. Il suo sogno, infatti, è quello di affermarsi come regista. Sulla compagna, purtroppo, non ci sono molte info essendo molto attenta a proteggere la sua privacy.

Nel 2019 Edoardo ha fatto preoccupare tutti per via di un brutto incidente che l’ha costretto alle stampelle per un po’. Scotti, attualmente è impegnato con Gabriella, un architetto alla quale è legato dal 2011.