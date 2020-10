Gerry Scotti si mette a nudo senza pudore: ‘Non me ne vergogno’

Non ha mai nascosto Gerry Scotti la sua vera natura. Il conduttori in una recente intervista si è messo a nudo senza vergogna.

Ha sempre dimostrato di aver un grande cuore e, ogni qualvolta che sente un emozione, non riesce a fare a meno di cedere alle lacrime.

Questo è solo uno dei motivi che lo rendono tra i conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo.

Gerry Scotti, la confessione a Tv Sorrisi e Canzoni

Una delle trasmissioni più amate del sabato sera è, senza alcun dubbio, Tu sì che vales. Il motivo è davvero semplice: i giudici sono un concentrato di divertimento e simpatia che non potrebbe mai stancare o annoiare il pubblico da casa.

Tra questi vi è anche Gerry Scotti che riesce, insieme agli altri membri della giuria del talent show, a regalare tanto sano divertimento ai telespettatori.

Oltre ad essere molto simpatico, il conduttore pavese è noto per essere il giudice che più facilmente lascia trasparire le sue emozioni. A tal proposito, intervistato dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto condividere il suo pensiero.

Le parole del conduttore pavese

Nel corso della sua lunga carriera in tv, Gerry Scotti ha sempre dimostrato di essere sensibile. Durante le sue trasmissioni, quando sono raccontante storie toccanti, cede alla lacrime.

In una recente intervista, il conduttore ha voluto esprimere il suo pensiero in merito al suo essere così sensibile ed invita tutti a non vergognarsi ad esprimere le loro emozioni:

“quando c’è una storia particolare per la quale vale la pena commuoversi non me ne vergogno e invito tutti a non vergognarsi di sapersi emozionare”.

Il grande successo dei suoi programmi dipende anche dalla sua spiccata empatia, molto apprezzata dal suo grande pubblico.