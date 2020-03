In lacrime in diretta, Gerry Scotti: lo straziante lutto familiare – Video

Gerry Scotti ha commosso il pubblico durante l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario. Il conduttore in lacrime in diretta, il ricordo del padre scomparso

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, non solo per la sua professionalità ma per il suo essere semplice e genuino.

Dopo il malore accusato durante la prima puntata del TG Satirico Striscia la notizia, il presentatore ritorna sotto i riflettori dopo aver commosso il pubblico nel corso dell’ultima puntata di ‘Chi vuol essere milionario’. Il conduttore in lacrime durante la diretta. Scopriamo di più.

Gerry Scotti in lacrime in diretta

In gara durante l’ultima puntata di ‘Chi vuol essere milionario’ Luca Gei, rinomato cardiologo di origini toscane, e figlio di una delle punte di diamante del calcio tra gli anni ’50 e ’70, Renato Gei.

Una scalata verso il milione che ha emozionato non poco il pubblico, in particolare durante una domanda incentrata sulla ‘Nazionale di calcio’ che ha suscitato ricordi e nostalgia non solo nel concorrente ma anche nel conduttore.

Luca Gei, prendendo spunto dalla domanda postagli, ha voluto raccontare un aneddoto sul padre, parole che hanno commosso profondamente Gerry Scotti che ha a sua volta ricordato suo padre scomparso diversi anni fa.

Scotti, commosso in diretta: le parole del conduttore toccano i pubblico

Il conduttore in lacrime ha così detto al suo concorrente in studio:

‘Se mi commuovo troppo e mi vedi sdraiato in terra fai qualcosa. No perché mi ha ricordato anche mio papà’

poi ha aggiunto rivolgendosi all’intero pubblico cercando di smorzare questo momento di nostalgia e tristezza:

‘Ok stasera berrò due bicchieri di vino rosso, non uno. E poi la gente da casa dice che è solo un quiz: guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz’

Ecco il video diventato virale sui social: