L’apprezzato conduttore ha deciso di raccontare la sua storia del divorzio dalla moglie Patrizia Grosso. Cos’è successo realmente? La triste verità.

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più apprezzati del nostro palinsesto televisivo. Ben in pochi sanno che prima di trovare Gabriella Perino, ha avuto una prima moglie. Si chiama Patrizia Grosso è la madre del figlio Edoardo. Dopo tanti anni, Gerry ha deciso di raccontare il vero motivo del loro divorzio.

La fine del matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia

Il primo matrimonio è stato celebrato nel 1991 ed è durato per ben 11 anni, coronato dalla nascita di un solo figlio nato nel 1992. Nel 2002 arrivò la separazione ed il successivo divorzio.

La coppia non è riuscita a gestire le pressioni dovute al lavoro di Gerry. Le assenze iniziarono a pesare, così come i costanti impegni lavorativi. Nel 2009 si decise solo per il divorzio definitivo per un motivo che Gerry confessa alla rivista Vanity Fair.

Perchè hanno divorziato? Una presenza sgradita

Gerry ha confessato i motivi del divorzio, cioè la presenza di una terza persona all’interno del matrimonio spiegando

“Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona“

Il conduttore ha comunque precisato che l’amore tra i due era finito da tempo e si sente come il principale motivo per il divorzio. Gerry ritiene di essere il responsabile della fine del suo primo matrimonio.

Oggi Gerry ha ritrovato la serenità perduta. Ora ha una nuovo amore cioè Gabriella Perino. Ora il secondo matrimonio sta funzionando a gonfie vele.

Patrizia Grosso resterà comunque nella sua vita, per via del figlio Edoardo l’unico del conduttore. Questo primo matrimonio è durato molto, ma è ormai concluso da tempo. Non possiamo che augurargli che l’amore duri ancora a lungo.