Gerry Scotti irriconoscibile ‘Grasso e invecchiato’: le foto al mare fanno il giro del web

Gerry Scotti irriconoscibile in vacanza: ecco come è stato beccato il conduttore pavese dai paparazzi a mare, la foto del settimanale Nuovo

Gerry Scotti in vacanza

Il conduttore, originario di Pavia, è senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Gerry Scotti è al timone di una serie di programmi di successo in grado di catturare l’attenzione di un pubblico fedele grazie alla sua bravura e simpatia. Negli ultimi mesi, il conduttore è stato molto impegnato e Caduta Libera, il programma preserale di Canale 5, ha riscosso un notevole successo anche grazie all’arrivo di Nicolò Scalfì, che è riuscito a raggiungere un importante record: eliminato dopo 88 puntate. Dopo una stagione televisiva soddisfacente, il conduttore si è concesso qualche giorno di relax insieme alla sua compagna così come mostrano le foto pubblicate sul nuovo numero del settimanale Chi.

Nel dettaglio, lo scatto immortala il conduttore del game show di Canale 5 in costume, non proprio in forma almeno secondo i fan. Ma questo poco importa perchè Gerry continua ad appassionare tanti fan nel nostro Paese grazie alle sue trasmissioni.

Caduta Libera anche in estate

Un’importante novità per il pubblico di Canale 5. Quest’anno il seguitissimo show condotto da Gerry Scotti Caduta Libera è in onda anche d’estate. Di recente, il conduttore pavese ha felicemente affermato

“Però ho coronato un sogno che ho sempre avuto: quello di tenere compagnia al pubblico in estate“.

In questi giorni è anche impegnato nelle registrazioni di Tu sì que Vales, famoso talent show dove chi ha talento può esibirsi dinanzi a giudici davvero esigenti insieme a Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. La nuova edizione sarà condotto , anche in questo anno dalla showgirl argentina Belen Rodriguez.