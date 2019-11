Gerry Scotti, appuntamento galante con la concorrente a telecamere spente: il conduttore accetta il dolce invito

Gerry Scotti non ha potuto dire di no alla sua dolce concorrente che l’ha teneramente invitato ad Arezzo alle famose Giostre

Il programma condotto da Gerry Scotti Caduta Libera, sta ottenendo dinuovo un grandissimo successo. Nella puntata andata in onda l’1 Novembre, protagonista della serata la bravissima Giulia che ha conquistato l’attenzioni dei telespettatori e del conduttore. Ormai il programma è noto per questi colpi di scena, basti pensare alle battutine dello ‘zio’.

Gerry Scotti invito alla Giostra del Sarcino

Il conduttore sempre molto gentile e accomodante con i concorrenti in studio ha accettato l’invito di una giovane concorrente a partecipare alla Giostra Del Sarcino.

Ogni puntata del game show un concorrente si trova al centro della pedana sopra una botola che si apre solo quando si da un certo numero di risposte sbagliate.Questa volta dopo la partecipazione dell’ex concorrente Flavio Sisi, pare che il suo post è stato gentilmente rubato dalla giovanissima concorrente Giulia Voltarelli di 22 anni, che ha fatto il suo esordio nella puntata di Venerdi 1 Novembre.

Giulia invita Gerry ad Arezzo

La giovane studentessa ha esordito proprio venerdì scorso e la ragazza durante la sua presentazione ha dichiarato di aver mandato l’email per partecipare al programma quasi per caso. Non credeva affatto di essere presa e addirittura giocare insieme a Gerry.

Come ha raccontato durante la presentazione,la giovane guarda spesso il programma ma mai si sarebbe aspettata di poter realmente partecipare al gioco.

“Ho ricevuto la chiamata per fare i provini e a fine settembre mi hanno comunicato che il 15 e il 16 ottobre sarei dovuta andare negli studi di Cologno Monzese a registrare”.

Durante la puntata però la giovane Giulia ha voluto omaggiare Gerry con un foulard giallo cremisi spiegando in breve cos’è la Giostra del Sarcino, ovvero una festa dovesi tiene un torneo equestre di origini medievali, lasciando al conduttore il foulard tipico della festa medioevale e invitandolo a partecipare qualche volta alla festa.

Il conduttore non se le fatto dire due volte sollecitando la concorrente a mandare l’invito in redazione.