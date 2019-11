Gerry Scotti, i danni dopo l’incidente in moto del figlio: il conduttore rivela ‘Sta facendo un corso’

Gerry Scotti finalmente ha fatto chiarezza circa l’incidente avuto dal figlio Edoardo in moto. Come sta ora? Il conduttore rompe il silenzio

Il grande conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti, ha voluto confessare a Silvia Toffanin la sua paura dopo l’incidente di Edoardo, il suo nico figlio. Il ragazzo,come molti ricorderanno , è stato vittima di un incidente in moto che poteva avere delle conseguenze devastanti.

Gerry Scotti parla dell’incidente a Verissimo

Ha scelto Silvia Toffanin, Gerry Scotti, per raccontare la grande paura avuta dopo il terribile incidente che ha coinvolto il suo unico figlio Edoardo. Il ragazzo è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua moto.

Un’intervista, quello nel salottino dalle tinte turchesi di Silvia che ha toccato argomenti privati e lavorativi. L’amatissimo conduttore ha ripercorso la sua carriera di “re dei quiz”, insieme a Silvia Toffanin, ma ha anche raccontato aspetti della sua vita privata.

Edoardo Scotti, vittima di un terribile incidente in moto

Dopo l’apparizione in Tv a La Sai l’Ultima del figlio del conduttore non si è saputo più nulla. Edoardo si fece vedere in stampelle. Nonostante l’incidente sia stato devastante, per lui ci sono state conseguenze fisiche non molto gravi. Infatti, Gerry ci tiene a cogliere l’occasione per rassicurare i suoi fan:

«Si è ripreso quasi completamente, diciamo che è al 95%. Lui è stato vittima perché con la moto devi stare attento, ma se gli altri ti vengono addosso…

Gerry però ammette di aver pensato al peggio. Infatti rivela quali sono stati i suoi sentimenti nell’apprendere dell’incidente di Edoardo:

Ho avuto tanta paura, avevo questa paranoia da quando a 14 anni gli comprammo il motorino. C’era andata bene fino a pochi mesi fa, ora Edorardo ha approfittato della convalescenza per diventare sommelier: il vino è una passione che condividiamo».

Quindi adesso, ancora in convalescenza, Edoardo si dedica ai sapori raffinati dei vini prodotti dalla famiglia nell’Oltrepò Pavese. Non mancano ricordi sui quiz da lui condotti:

“mi emoziono sempre con i miei concorrenti”

Ma non si risparmia nemmeno una frecciatina ad altri talent:

“Noi a ‘Tu si que vales’ non abbiamo auricolari come in altri programmi, è tutto improvvisato, senza copione”.

In effetti è proprio la spontaneità e l’improvvisazioni le armi vincenti del programma di Maria De Filippi.