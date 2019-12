Costretto alla sedie a rotelle, Gerry Scotti si scioglie in una valle di lacrime: l’esibizione da brividi di un concorrente

Gerry Scotti è amato proprio per la sua spontaneità. Dopo un terribile incidente non sempre si trova la forza di andare avanti: il talento però ha in sé una magia

L’ultima puntata di Tu si Que Vales è stata ricca di sorprese e di momenti belli ed emozionanti. La puntata finale del programma infatti ha registrato tantissimi ascolti sopratutto per lo schiaffo ricevuto da Rudy Zerbi ma anche per le tante lacrime versate dal dolce Gerry Scotti.

Gerry Scotti in lacrime nella finale di Tu Si Que Vales

Gerry Scotti, conduttore di Canale Cinque e giudice del programma condotto da Belen Rodriguez, Tu si Que Vales, nell’ultima puntata del programma, non che la finale, pare che non abbia trattenuto l’emozione. Il conduttore infatti da sempre mostra con molta sincerità le sue emozioni e come sempre non riesce a trattenerle.

Pare infatti sia successo anche nell’ultima puntata del programma infatti, ricca di momenti belli ed emozionanti. A lasciar però Gerry senza parole è stato il giovane concorrente Gabriele, che già qualche settimana fa aveva raccontato la sua incredibile storia nel programma di Canale Cinque.

Gabriele su una sedia a rotelle

Il giovane infatti è salito sul palco mostrando il suo talento. Un talento naturale: come aveva raccontato in precedenza, il concorrente è stato costretto a rimanere purtroppo su una sedia a rotelle a causa di un grave incidente stradale e nonostante la carrozzina, il giovane è riuscito ad impressionare il pubblico colpendo il cuore di Gerry.

Il giovane in occasione della finale, infatti, ha preparato un esibizione di Body Building. Prima di iniziare la sua incredibile esibizione però, è stato mandato in onda un piccolo video, dove Gabriele, ripercorre i momenti tragici del suo incidente e la passione che lo ha salvato.

Ma il conduttore alle parole di Gabriele non è riuscito a mantenere le lacrime

“Cercate di apprezzarmi per ciò che so fare e non per quello che non so fare più”

Avrebbe detto Gabriele, toccando il cuore sensibile di Gerry Scotti.