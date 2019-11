‘Gioco d’azzardo dietro il suo quiz’ Gerry Scotti, dure accuse: il conduttore si difende

Gerry Scotti, probabilmente, non credeva che il suo quiz show avrebbe subito una così dura accusa: dopo l’ospitata Tv, la polemica sul web

Un programma come Caduta Libera di Gerry Scotti, fa invidia a molti rete. Un quiz show che ha conquistato il pubblico, ma che per alcuni ha delle falle. Dietro le vincite in denaro c’è un’incitazione al gioco d’azzardo secondo un noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti, Caduta Libera accusato di incitazione al gioco d’azzardo

Dopo molti mesi di assenza dal palinsesto tv l’istrionico Adriano Celentano è tornato con il controverso programma Adriano nato dalla fusione di “Aspettando Adrian” e “Adrian” iniziato a gennaio scorso.

Preceduto da una surreale ed ipnotica intervista realizzata dalla bravissima Silvia Toffanin, il conduttore é tornato alla guida del programma che tanto ha fatto parlare.

Tra dati Auditel non entusiasmanti contro opinioni della critica favorevoli, “Adrian” è tornato a stupire il pubblico come ha dichiarato lo stesso Celentano:

“Finché il pubblico non si accorgerà di Adrian, io sarò salvo”

Spiegando che per essere amati dal pubblico non serve essere sempre presenti in TV, anzi a volte paga più il contrario.

Il molleggiato torna dunque in tv in seguito all’interruzione dopo 4 puntate lo scorso inverno per ascolti bassissimi e problemi di salute del conduttore.

Le dure critiche a Gerry

Il programma Adriano, un mix tra animazione e talk show su svariati temi ha intrattenuto i telespettatori in prima serata sollevando già le prime critiche.

La presenza di Celentano è stata data come certa e costante a differenza delle puntate dello scorso anno e l’artista ha dato già segnali forti della sua presenza sul palco.

Celentano ha infatti attaccato a suo modo alcuni personaggi tv tra cui Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Verso il conduttore lombardo Celentano ha rivolto parole decise di disapprovazione dei quiz che conduce.

Secondo Adriano infatti, i programmi televisivi in cui si regalano dei soldi ai concorrenti non sono uno spettacolo edificante ed educativo.

“Sono contrario a regalare soldi in un quiz attraverso un gioco, non è un bel messaggio per i giovani”

Poi si rivolge direttamente a Scotti dicendo:

“Mi piaci Gerry, ma sono contrario a regalare soldi ai giovani durante un quiz”

Poi il molleggiato lancia la stoccata finale non solo a Gerry Scotti ma anche al mondo politico:

“Dietro questa cosa si accorda qualcosa di ben più grande, il gioco d’azzardo.. e lo Stato non dovrebbe sostenerlo”

Il conduttore di Caduta Libera e Il Milionario però non è rimasto senza parole ma ha commentato lapidariamente le critiche di Celentano come i legge su Liberoquotidiano:

“Non regaliamo soldi ma regaliamo felicità”

Spiegando poi come i concorrenti non ricevano nulla “in regalo” ma che i soldi li guadagnano rispondendo alle domande.

Molti quiz infatti si prefiggono anche uno scopo educativo.

Nei quiz condotti in tv molti comprendono domande di cultura generale o di logica e abilità linguistiche e perciò si può capire la reazione di Scotti che alle accuse di fare del “gioco d’azzardo” proprio non ci sta.