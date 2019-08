Gerry Scotti ‘Con il ghiaccio nelle mutande’: l’imbarazzante confessione del conduttore

Il conduttore di Caduta Libera ha voluto raccontare la verità su un episodio imbarazzante che l’ha visto protagonista. Gerry Scotti si mette a nudo

Il conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti, ha voluto raccontare a tutti ciò che accadde nel molto tempo fa nel suo privato. Un racconto che ha lasciato tutti senza parole.

Gerry Scotti, l’aneddoto che ha stupito i fan

Il celebre conduttore di Caduta Libera ha voluto raccontare in una intervista un particolare inedito di una delle sue ultime vacanze con gli amici. Solo scorso 7 agosto ha festeggiato 63 anni. Al Messaggero il conduttore ha confessato un episodio del suo passato:

Avevo 26 anni. Ero stato una volta a Londra e una a Parigi. A 16 anni i miei mi avevano lasciato andare con due amici più grandi, i ripetenti della classe, al campeggio di Lignano Sabbiadoro. E già quello fu un mezzo miracolo. Non mi ero mai potuto permettere una vacanza così”.

Gerry Scotti è giunto sul posto con ben due macchine e due moto. Insomma, ben corazzato. Il conduttore di Caduta Libera inoltre ha raccontato la bellezza di quei tempi. Un viaggio che agli occhi dei giovani di oggi sembrerebbe un inferno ma che al tempo era la normalità e si faceva con piacere perché stare insieme era la cosa che più importava a tutti.

Gerry in vacanza ad Ibiza con gli amici

Una vacanza ad Ibiza oggi è all’insegna del divertimento assoluto 24h ai tempi del conduttore però non c’era quello che c’è oggi. Le discoteche non erano le stesse:

“Movida a Formentera? Macché!”

Adesso confessa che lo stesso viaggio di un tempo non lo rifarebbe, ma al tempo la stanchezza arrivava solo dopo le 2 di notte:

“Dopo due ore al volante non ne posso più, ripenso a quel viaggio. La stanchezza non la sentivo proprio”.

Gerry Scotti racconta anche come si era organizzato per la notte:

“Dove dormivano? Abbiamo fatto i fighi. Avevamo un budget da campeggio, ma eravamo in otto. E mettendo insieme i soldi siamo riusciti a prenderci una villa con la piscina: neanche i nostri genitori ci credevano quando hanno visto le foto. Avevamo quattro stanze e facevamo turni per la pulizia e per cucinare. I posti letto sono stati assegnati per estrazione. Qualcuno, il più affarista, si è venduto il suo in cambio di qualche birra”.

Ancora oggi il conduttore ha ottimi rapporti, resta la sua tribù. Gerry Scotti, confessa che a quei tempo si ballava ma si tornava a casa presto. Niente donne:

“Se stavamo lì per un’ora e non cuccavamo niente, alla fine della prima consumazione tornavamo a casa a giocare a scopa. Eravamo ragazzini di periferia, non esattamente dei playboy”.

E non era il tempo delle pazzie o delle scommesse social. Era il tempo del divertimento semplice ma poteva capitare qualche colpo di testa:

“Un mio amico per scommessa si è buttato con la bicicletta in piscina. Rincorsa, tuffo e non ti dico dove ha preso il manubrio. Per due giorni è andato In giro col ghiaccio in un certo posto”.

La Spagna gli è proprio entrata nel cuore. Infatti, dopo ci è ritornato con la famiglia regolarmente negli anni. Una vacanza che contribuì a rafforzare la sua amicizia speciale.

Ecco una foto che ritrae il celebre conduttore in vacanza.