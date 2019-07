Gerry Scotti ‘Con le manette ai polsi: nessuna vergogna’: lo sfogo del conduttore

Gerry Scotti, il conduttore di Caduta Libera, è molto amato ed è per questo che ciò che sta succedendo nelle ultime ore non poteva passare inosservato

Il noto conduttore Gerry Scotti, durante una puntata del programma Caduta Libera, si lascia andare facendo un’esclamazione che ha lasciato i suoi telespettatori senza parole, suscitando anche qualche polemica.

Caduta Libera, Gerry Scotti: ”Voglio vedere le manetta ai loro polsi”

Durante una della puntate della trasmissione Caduta Libera condotta da Gerry Scotti, il presentatore si lascia andare facendo delle affermazioni che hanno diviso a metà l’opinione del pubblico.

Non è la prima volta che Scotti finisce nell’occhio del ciclone, infatti proprio qualche tempo fa il conduttore ha subito delle pesanti critiche sui social dopo l’eliminazione di Niccolò Scalfi da Caduta Libera.

Il giovane ormai ex campione ha battuto ogni record all’interno del programma sia per quanto riguarda le presenze sia per il montepremi totale accumulato sommando tutte le vincite ottenute. In molti lo hanno accusato di aver truccato le carte in tavola e, accusandolo di aver favorito il ragazzo aiutandolo nel gioco finale.

Ma né Niccolò né Gerry hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo l’argomento.

Questa volta invece il conduttore dopo aver fatto una domanda con tema ”prigionieri”, ne approfitta per dire come la pensa a questo proposito ed approfondisce sopratutto il tema della manette.

Gerry e le affermazioni fatte a Caduta Libera

Tutto parte dalla domanda fatta al concorrente: “A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga”. Dopo aver risposto correttamente: i prigionieri, Gerry, inizia il dibattito. Esprime così la sua opinione a tal proposito:

“Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano le manette mi chiedo ‘ma perché?’. fate vedere che gliele avete messe. Dobbiamo vergognarci?”

Dopo questa domanda del conduttore i presenti hanno fatto un lungo applauso, anche se questa idea non ha riscosso il consenso di tutti .