Gerry Scotti, chat con foto di donne nude sul suo cellulare: la confessione privata in diretta

Gerry Scotti è una persona molto amata dal pubblico per la sua genuinità. Proprio ieri però, durante Caduta Libera, ha confessato una cosa imbarazzante

Durante l’ultima puntata di Caduta Libera, Gerry Scotti ha lasciato di stucco il suo pubblico. Il conduttore si è lasciato andare a delle confessioni molto particolari circa le chat che è solito avere con i suoi amici.

Gerry Scotti, foto di donne nude sul cellulare

Nella puntata di ieri di Caduta Libera, il fortunatissimo quiz show di Gerry Scotti, incassa ogni giorno successi di ascolti invidiabili e tiene banco a L’Eredità di Flavio Insinna. Il simpatico conduttore, spesso, durante i quiz si lascia andare a confessioni private. In passato, per esempio, ha rivelato delle sue pillole quotidiane prendendo spunto dal bugiardino, parola che i concorrenti dovevano indovinare.

Questa volta, Gerry ha rivelato di chattare con gli amici, sui moderni social, ma di farlo in modo particolare. Tra uomini però quello che fa lo zio Gerry non è poi tanto inusuale. Per scherzare, infatti, i suoi amici gli mandano foto di donne.

Gerry ‘I miei amici mi inviano foto di donne nude’

Non è la prima volta che accade: nelle chat tra uomini è facile trovare foto di donne o commenti particolarmente bollenti circa alcune attrice o cantanti. Insomma, gli uomini son fatti così e Gerry, l’ha confessato candidamente.

I suoi amici si divertono così. Un giochetto imbarazzante che però ha divertito il suo pubblico. Scotti piace proprio per questo. La sua spontaneità gli ha permesso di avere il grande successo e la carriera invidiabile che ha.

Secondo i vertici mediaset, nonostante il grande successo dello show, Caduta Libera presto sarà sostituito da un altro quiz show condotto sempre da Gerry, una garanzia in fatto di ascolti. Basti pensare al grande successo di Tu sì que vales sicuramente derivato anche dalla sua forte presenza. Maria ha messo in piedi una squadra perfetta e Gerry sicuramente è il giudici più insostituibile.