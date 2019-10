‘Ce l’ha grosso’ Gerry Scotti, i suoi centimetri scatenano le fantasie bollenti e feticiste dei fan

Il web è letteralmente impazzito dopo una recente rivelazione intima del conduttore. Gerry Scotti ha semplicemente svelato quant’è grosso il suo piede

Un particolare, quello svelato durante una delle ultime puntate di Caduta Libera dallo stesso Gerry Scotti, che non poteva non catturare l’attenzione delle fan, soprattutto quelle più maliziose. Su twitter tantissimi i commenti circa questo suo particolare anatomico che ha acceso delle fantasie davvero audaci.

Gerry Scotti parla di centimetri in diretta, la fantasia delle fan si scatena

Il conduttore non avrebbe mai immaginato che con una rivelazione così banale avrebbe letteralmente mandato in tilt il mondo dei social. I suoi fan si sono catapultati a scrivere messaggi e a fare sogni bollenti circa i suoi piedi! Eh già, Gerry Scotti ha rivelato a Caduta Libera di indossare calzature numero 43. Questo dettaglio anatomico del suo corpo ha fatto sì che si innescassero una serie di commenti bollenti, soprattutto su Twitter.

In molti, infatti, hanno confessato di avere una fantasia: vedere Gerry a piedi nudi in Tv, ma non solo. C’è anche chi fantastica di osservarlo mentre a casa, nel privato, si toglie le scarpe e i calzini e si mette comodo con i suoi ‘piedoni’ magari sul pouf.

I

nomma, se ne leggono davvero di tutti i colori. C’è addirittura chi ha fatto un sondaggio circa la possibilità che il conduttore si tolga le calzatura.

Gerry diverte e piace

Non è un caso se il conduttore di Caduta Libera, che tra poco lascerà spazio ad un nuovo show, è uno dei più pagati in Mediaset. Gerry piace perché è semplice, spontaneo ma anche molto profondo quando è giusto esserlo. Un personaggio più unico che raro.

Sui social non è molto attivo e questo dispiace molto ai suoi fan che vorrebbero instaurare con lui, come accade per altri conduttori, un filo comunicativo un po’ più diretto. Tu sì que vales sicuramente riuscirà a svelare altre sfumature della personalità e dell’anima di questo incredibile e affascinante conduttore.