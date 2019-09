Gerry Scotti sconvolto dalla disfatta ‘Un fulmine a ciel sereno’: a Caduta Libera eliminato Christian Fregoni

Attimi di tensione a Caduta libera, Gerry Scotti improvvisamente sconvolto durante la trasmissione: ‘Come un fulmine a ciel sereno’. Ecco che cosa è accaduto

Caduta Libera, condotto dall’inimitabile Gerry Scotti è uno dei quiz show più amati dai telespettatori italiani. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, un grande colpo di scena ha sconvolto il conduttore e il pubblico. Un fatto inatteso arrivato ‘come un fulmine a ciel sereno’. Ecco cosa è accaduto.

Gerry Scotti, colpo di scena a Caduta Libera

Dopo oltre un mese di permanenza in carica, nel corso dell’ultima puntata andata in onda l’affascinante bagnino bresciano Christian Fregoni è stato eliminato dal quiz show.

Il campione in carica ha infatti perso la sua partita contro Simone, a cui ha passato ora il testimone.

Una eliminazione che ha sconvolto non poco il conduttore il quale incredulo ha commentato il fatto dichiarando:

“Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno…Avete appena visto Christian perdere il titolo di campione di Caduta Libera…”

Alle parole del conduttore il pubblico lo ha omaggiato alzandosi in piedi ed aprendosi in un lungo applauso. Gerry Scotti instaura sempre un bel rapporto con i suoi campioncini. Tutti ricordano le lacrime per l’ex campione.

Christian Fregoni, le ultime parole prima di lasciare lo studio di Caduta Libera

Prima di lasciare lo studio di Gerry Scotti e il nuovo campione in carica, il 27enne bresciano ha voluto ringraziare il suo pubblico e il programma per l’esperienza incredibile vissuta a Caduta Libera dove è riuscito a vincere circa 210’000 euro, ecco cosa ha dichiarato:

“Io voglio innanzitutto ringraziare te Gerry, tutto lo staff e la produzione per questa meravigliosa esperienza incredibile…E’ stato davvero bello stare qui in mezzo, vivendo così tante emozioni…Sempre al vertice della tensione…Non posso che fare i complimenti al nuovo campione…”

Rivedremo mai il campione bresciano? Gerry Scotti al proposito ha annunciato che Christian Fregoni parteciperà alle puntate speciali del suo programma dedicato a tutti i campioni che nel corso del tempo hanno solcato li studio di Caduta Libera.