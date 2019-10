Gerry Scotti e il figlio Edoardo sono oramai due volti noti e amati. Ma scopriamo insieme i loro segreti e tutte le curiosità

Scopriamo tutte le curiosità e i segreti sul noto conduttore italiano, Gerry Scotti e su suo figlio, Edoardo Scotti.

Chi è Gerry Scotti

Virginio Scotti, meglio conosciuto come Gerry, nasce a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto del 1956.

Si tratta di uno dei conduttori televisivi più noti di sempre, che ha svolto anche l’attività di attore e disc jockey. Per un certo periodo della sua vita, ha partecipato attivamente anche alla politica italiana.

Gerry Scotti ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Tra i programmi di maggior successo da lui condotti vi sono Festivalbar, Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Paperissima, Lo show dei record, Io canto e The Wall.

Negli ultimi anni ha ricoperto inoltre il ruolo di giudice ad Italia’s Got Talent e a Tú sí que vales.

Nel 2019 riparte con Gerry la nuova edizione di Caduta Libera, in game show preserale di canale 5.

Chi è Edoardo Scotti

Nasce il 10 marzo del 1992, a Milano.

Figlio di Patrizia Grosso, la donna è l’ex moglie di Gerry Scotti, a cui è stata legata fino al 2009. Edoardo si è trasferito da piccolo negli Stati Uniti per perfezionare il suo inglese e per studiare regia e fotografia.

Edoardo esordisce nel piccolo schermo della tv italiana in occasione dello Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti, come inviato speciale. Nel 2011 viene scelto per lavorare dietro le quinte, mentre nel 2015 vola in Cina e negli Stati Uniti per presentare le prove in esterna.

Attualmente si divide fra l’Italia e Los Angeles, dove ha già all’attivo numerose collaborazioni con importanti nomi di Hollywood.

Curiosità e i segreti di padre e figlio

Edoardo Scotti è un giovane atletico, affascinante e appassionato di sport estremi.

Ha un ottimo rapporto con suo padre Gerry, che dopo aver mantenuto nell’ombra la figura del figlio per diversi anni, è da poco uscito allo scoperto, parlando della loro vita privata.

Gerry Scotti ha dichiarato di aver avuto sempre paura che a suo figlio mancasse qualcosa o che soffrisse la separazione dovuta al suo lavoro impegnativo.

Oggi, però, Edoardo è un ragazzo felice, e padre e figlio vivono con molta gioia e serenità il loro rapporto.