Gerry Scotti non è riuscito a trattenersi. Questa volta a Tu sì que vales c’è stato un momento davvero imbarazzante che ha coinvolto il pubblico

Perché Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana? Semplice: è una persona naturale, senza filtri. Proprio per questo, nella puntata di Tu sì que vales andata in onda ieri non è riuscito a trattenere una reazione spontanea.

Gerry Scotti eccitato a Tu sì que vales

Una bella donna si siede sulle gambe di un uomo… La reazione c’è da aspettarsela. Anche Gerry Scotti ha vissuto un momento simile, proprio ieri durante la scorsa puntata di Tu sì que vales. E’ accaduto tutto durante l’esibizione di due concorrenti, moglie e marito, che hanno intrattenuto i giudici e il pubblico con un numero interattivo.

La donna, armata di fucile, sparava ai palloncini appesi ad una corda, sulla quale passeggiava il suo maritino. La donna, per dimostrare di avere una mira formidabile, si è seduta, a distanza di parecchi metri dalla corda, sulle gambe del conduttore.

Gerry, tra imbarazzo e malizia

Quando il conduttore si è ritrovato ad averla in braccio non ha potuto trattenersi dal fare una battuta molto piccante:

“Attenta al rinculo!”.

Poi, quando ha fatto notare al marito che lei stringeva forte, ha affermato malizioso:

“Certe cose si fanno in due. Ha tremato tutto qui sotto”.

Ovviamente alla battuta di Gerry ha riso tutto lo studio, Sabrina Ferilli compresa che spesso interviene esternando il suo parere sui concorrenti. Talmente tante le risate che ad un certo punto ha esclamato:

“Non mi riprendo più da questa colite che ho”

Ma anche Ferilli non ha risparmiato momenti assai divertenti. La conduttrice, infatti, ha fatto crepare tutti dalle risate durante un numero teatrale che ha visto in scena uno spettacolo dai toni horror altamente spaventoso.