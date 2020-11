Gerry Scotti dopo il ricovero: poco fa l’annuncio che nessuno si aspettava

Il conduttore pavese ha fatto preoccupare tantissimo i suoi numerosi fan. La sua salute è stata compromessa, poche ore fa un annuncio inaspettato.

Una notizia arrivata poco fa proprio dal profilo ufficiale del conduttore. Gerry Scotti rivela finalmente come sta dopo il ricovero che l’ha visto passare, secondo voci non totalmente confermate, anche dalla terapia intensiva.

Ma adesso come sta Gerry? Mara Venier ha parlato di lui anche nella scorsa puntata di Domenica In rivelando le sue attuali condizioni, ma adesso arriva la conferma.

Gerry Scotti, l’annuncio inaspettato

Caduta Libera ha dovuto subire uno stop, ma anche gli altri programmi condotti da Gerry Scotti. Dopo la notizia del suo contagio c’è stato un tam tam mediatico per sapere quali fossero le sue reali condizioni.

Il conduttore ha finalmente dato l’annuncio che tutti aspettavamo: è tornato a casa. Gerry è fuori pericolo per fortuna. Il Covid-19 lo ha messo a dura prova, ma lui è stato più forte. Gerry ha lasciato poche ore fa lʼHumanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato.

Secondo il comunicato stampa uscito nei giorni scorsi, il conduttore aveva scelto il ricovero cautelativamente, per tenere sotto controllo lo sviluppo della malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)



E’ stato proprio lui a volerlo rivelare ai fan sui social.

Il post di Gerry fa il pieno di like e commenti

E’ bastato pubblicare una foto per ricevere tantissimi commenti e like. Gerry ha dato la notizia che in tanti attendevano con trepidazione, dopo che anche Carlo Conti è stato dimesso. Gerry scrive sotto la foto che lo ritrae a casa:

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me.

Poi ha terminato con un malinconico pensiero:

Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

Anche il braccio destro di Maria De Filippi ha dovuto vedersela contro questa malattia che purtroppo ha già fatto tantissime vittime.