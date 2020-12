Gerry Scotti, divorzio inevitabile dopo il tradimento: costretto a fare le valigie

Il conduttore di Caduta Libera non parla mai del suo privato. La confessione sul divorzio, infatti, ha spiazzato i fan di Gerry Scotti.

Una persona sensibile come Gerry Scotti è sicuramente una persona che ha sofferto. Il conduttore di Caduta Libera, infatti, ha avuto più di un dolore nella sua vita che ha condizionato il suo modo di essere in un modo o nell’altro.

Il presentatore pavese non si è mai risparmiato: ha sempre manifestato il suo essere vicino alle persone che soffrono. Anche lui in passato ha sofferto, soprattutto nel passato. E non ci riferiamo solo al periodo legato alla malattia che purtroppo ha condizionato il nostro 2020, ma anche al suo passato matrimoniale.

Gerry Scotti, la verità sul divorzio

Conduttore poliedrico e simpatico: Gerry Scotti negli anni ha conquistato il pubblico italiano. Ed è per questo che a tutti interessa sapere di più sulla sua vita. Il conduttore non ama molto raccontarsi in TV o ai giornali.

Di tanto in tanto però si è lasciato andare a confessioni private. In una intervista non recentissima, il conduttore ha voluto rivelare il motivo che l’ha spinto ad una delle decisioni più difficili della sua vita: il divorzio.

Il conduttore ha confessato che la moglie, anche per via del suo attaccamento al lavoro, ha deciso di chiedere il divorzio. Intanto, infatti, Patrizia aveva trovato un altro uomo.

Purtroppo non è stato facile farsene una ragione:

“Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”.

Sono queste le parole che Gerry riservò La Stampa per motivare il divorzio da Patrizia Grosso.

Gerry costretto a lasciare casa sua

Ovviamente, dopo la decisione della separazione, Gerry ha dovuto abbandonare la casa che condivideva con la moglie, mamma del suo unico figlio Edoardo Scotti.

Questo ‘fallimento’ l’ha reso più fragile. Gerry ha, infatti, ammesso di vergognarsi molto:

“Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ci sono tre grandi dolori nella vita: la morte, il divorzio e il trasloco”.

Lasciare la casa dove aveva vissuto tanti anni e dove era cresciuto il suo Edoardo è stato un colpo molto duro:

“In un attimo me ne sono successi due su tre perché oltre alla separazione ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio. È stato un miracolo che non sia caduto in depressione.”

Un dolore che solo negli anni è riuscito ad attenuare:

Devo dire grazie al mio lavoro perché essendo impegnato tutti i giorni con Passaparola, Il Milionario o tutte le cose che in quel frangente occupavano la mia vita, sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione. Il lavoro è stato la stampella alla quale appoggiarmi. Certo, avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente”.

Il suo presente però è molto felice. Con la sua compagna Gabriella le cose vanno per fortuna a gonfie vele da più di 10 anni.