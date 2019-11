Gerry Scotti, divorzio inevitabile ‘Costretto a fare le valigie’: l’amaro sfogo in un’intervista

Gerry Scotti, divorzio inevitabile ‘Costretto a fare le valigie’: l’amaro sfogo in...

Gerry Scotti, dietro la sua simpatia e ironia, dolore e rimpianti: ‘Non ne vado fiero’. Il conduttore rivela in un’intervista i motivi che hanno distrutto il suo matrimonio e l’hanno ‘costretto a fare le valige’

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, per la sua genuinità e simpatia. Attualmente lo accogliamo nelle nostre case con il suo Quiz Show di successo ‘Caduta Libera’, che tiene incollato nella fascia pre-serale milioni di telespettatori, giunto alla sua 800esima puntata lo scorso lunedì.

Nella serata di ieri, 7 Novembre, lo abbiamo visto al fianco di altri grandi volti della Tv, Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti prendere parte allo Show di Adriano Celentano ‘Adrian’, il quale è rappresentato per i Grandi Capi di Mediaset un nuovo Flop dopo l’edizione andata in onda a Febbraio, nonostante la partecipazione di nomi di certo calibro (l’articolo continua dopo la foto):

Il divorzio inevitabile, Gerry Scotti costretto a fare le valige

Oggi, il conduttore ha ritrovato finalmente il sorriso con la sua nuova compagna, Gabriella Perino, la quale è un’amica della sua gioventù che ha rincontrato casualmente fuori la scuola di suo figlio Edoardo.

In una delle sue ultime interviste a ‘La Stampa’, il conduttore ha parlato del suo divorzio da Patrizia Grosso, con il quale si è unito in matrimonio nel 1991 per poi separarsi nel 2002.

Un divorzio che ha lasciato l’amaro in bocca al conduttore di Caduta Libera, il quale rivela alla nota testata di non essersi mai vergognato tanto nella sua vita:

‘Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto’

esordisce il conduttore il quale si è ritenuto responsabile della rottura, a causa del suo essere sempre lontano dalla famiglia per questioni lavorative, poi aggiunge in un amaro sfogo:

‘Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia’

poi conclude rivelando di aver dovuto fare le valige e andare via di casa:

‘Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio’

Gerry Scotti, l’unico rimpianto dopo il divorzio

L’intervista prosegue, e in questo frangente il conduttore rivela a cuore aperto il suo unico rimpianto dopo il suo divorzio da Patrizia Grosso.

Il conduttore infatti rimpiange di non essere riuscito a conservare un rapporto sereno con la sua ex moglie:

‘avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente’

Oggi come già accennato l’amatissimo conduttore di ‘Caduta Libera’, è felicissimo al fianco di Gabriella Perino dal 2004, la donna come è noto ha anche lei un divorzio alle spalle ed è madre di due figli, dipinta da Gerry Scotti come una donna di gran carattere che lo supporta e ‘sopporta’ di ‘vivere accanto’ a lui ‘nonostante i riflettori’.