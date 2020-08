Gerry Scotti molto dimagrito ‘Ho fatto degli esami medici…’: il conduttore parla della sua salute

Il presentatore tv ha perso peso e adesso è in gran forma. Si gode le sue vacanze estive ma nasconde un segreto riguardo ai kg persi, scopriamo tutto

Gerry Scotti si mostra in gran forma dopo la perdita dei suoi kg superflui, scopriamo insieme cosa si nasconde dietro al suo dimagrimento!

Le foto al mare di Gerry Scotti

Questa settimana, il magazine “Gente” è in edicola con una notizia sul celebre conduttore Gerry Scotti.

Il presentatore è stato immortalato nel corso di una breve vacanza in Costa Azzurra a bordo del suo gommone, Less, in compagnia della fidanzata Gabriella Perino.

Il conduttore di Canale 5 si sta godendo questo periodo di puro relax in attesa di riprendere le registrazioni delle nuove stagioni di “Tu si que vales”, “Chi vuol essere milionario” e “Caduta libera”.

Il sorprendente dimagrimento del conduttore tv

Gerry Scotti ha da poco festeggiato anche il suo compleanno in compagnia di Gabriella e del figlio Edoardo. Il presentatore pensa, però, di festeggiare nuovamente a settembre, come ogni anno, quando gli amici rientreranno in città.

Scotti ha speso il suo tempo anche in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige, godendosi il meritato relax estivo. Sembra proprio un periodo d’oro per il conduttore!

A questa serie di buone notizie si aggiunge quella relativa al dimagrimento del conduttore. Scotti, infatti, avrebbe perso vari kg!

“Rispetto a quando mi sono state scattate le foto pubblicate su Gente, ho già perso sei chili. Sto mangiando molta frutta e molta verdura e mi muovo decisamente di più.”

Il conduttore, infatti, confessa di essere andato sia al mare che in montagna e soprattutto di essere andato in bicicletta nei sentieri della Valle d’Aosta.

“Ho appena fatto alcuni esami medici di routine e sto bene”. https://www.instagram.com/p/Bx4Mz0XoFVR/

Scotti sta curando molto il suo aspetto e la sua salute e sta sorprendendo tutti i fan che erano e sono interessati a conoscere i segreti del suo improvviso dimagrimento!