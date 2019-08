Niccolò Scalfi ‘In vacanza con i soldi rubati’: l’ex campione di Caduta Libera nella bufera

Gerry Scotti, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi offeso dal pubblico: “In vacanza con i soldi rubati”

L’ex campione del programma condotto da Gerry Scotti è stato duramente criticato sul web, ecco perchè.

Gerry Scotti, l’ex campione criticato sui social

Caduta Libera è, senza dubbio, uno dei programmi televisivi più amati e seguiti della fascia preserale di Canale 5. Grazie alla bravura e la simpatia di Gerry Scotti, il quiz show tiene incollati milioni di italiano allo schermo. Negli ultimi mesi, un giovane talentuoso è stato protagonista per ben 88 puntate, portando a casa un grosso bottino (oltre 600 mila euro). Tuttavia, durante e ma anche dopo l’uscita dal quiz show continua ad essere oggetto di critiche da parte degli utenti in rete. Per quale motivo? Nei mesi scorsi, Nicolò Scalfi è stato duramente criticato sul web in quanto qualcuno ha sostenuto che il giovane fosse raccomandato.

A finire nell’occhio del ciclone, questa volta, sembra essere l’atteggiamento del giovane sui social ed in particolare l’uso dei soldi della sua vincita.

Le critiche sui social

Non è la prima volta che l’ex concorrente finisce nella bufera ma pare che dopo l’uscita dal programma sia stato preso di mira dagli haters per il suo stile di vita. Da quanto emerge dal suo account ufficiale di IG, il giovane sta trascorrendo le sue vacanze estive in Grecia insieme ad alcuni dei suoi amici. Questo sembra non essere andato giù ad alcuni utenti che hanno cominciato ad offenderlo. Alcuni di questi hanno affermato che l’ex campione starebbe sperperando la sua vincita. C’è anche chi sostiene che quei soldi non sono del tutto meritati:

“Soldi rubati ne abbiamo?”.

Molti fan di Nicolò Scalfi sono scesi in campo per prendere le sue difese mentre, almeno per ora, il giovane ha deciso di non rispondere alle infondate accuse degli utenti.