Gerry Scotti a Sanremo l’anno prossimo, l’invito sul palco: la confessione inaspettata al Fatto Quotidiano

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano. Ultimamente lo stiamo vedendo alle prese con ‘Chi vuol essere milionario’ mentre a partire dal 2 Marzo lo vedremo dietro al bancone del celebre Tg Satirico, Striscia La Notizia, di Antonio Ricci.

Di recente inoltre si è concesso ad una lunga intervista esclusiva a ‘Il Fatto Quotidiano’, dove ha toccato i punti più salienti della sua carriera e dei suoi progetti futuri.

Poi il presentatore di Caduta libera, ha fatto una dichiarazione inaspettata sul Festival di Saremo. Scopriamo di più.

Il presentatore ha rivelato ai microfoni de Il fatto quotidiano di aver molto apprezzato il Festival condotto da Amadeus e Fiorello, che ha divertito tanto il pubblico. Scotti rivela altresì che Amadeus l’ha invitato per prendere parte ad una delle serate per stare a braccetto con lui e il comico siciliano, ma è stato costretto a declinare l’invito ecco perchè:

‘Ero in Polonia a registrare il Milionario ho visto solo poche cose, so che lui e Fiorello si sono molto divertiti […] Le dico una cosa che non sa nessuno, Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata’