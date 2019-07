Gerry Scotti in commissariato, ispezione obbligatoria nell’ufficio del commissario – Foto

Gerry Scotti non si prende mai troppo sul serio ed è forse questo il segreto della sua simpatia. Il conduttore però è finito in commissariato poche ore fa

Il conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti, solo poche ore fa ha presenziato in Tv a fianco all’amico Ezio Greggio nella puntata di La Sai l’ultima? per portare il suo contributo e la passata esperienza nei panni di presentatore.

La serata è stata sicuramente animata dalla sua sostanziosa presenza. Tra una risata e l’altra però non è mancata un po’ di commozione per via dell’incidente che ha subito suo figlio Edoardo. Il ragazzo cadde dalla morte qualche mese fa e ha rischiato veramente grosso.

Gerry Scotti dopo l’incidente, il figlio costretto alla stampelle

Dopo quel terribile incidente che avrebbe comunque potuto avere conseguenze peggiori, Gerry Scotti ha voluto prendersi una vacanza. Purtroppo suo figlio ha dovuto subire un intervento molto delicato alla gamba e anche se autonomo deve comunque usufruire di stampelle.

Pertanto, il ragazzo non potrà spostarsi, almeno per adesso con la stessa naturalezza e semplicità di prima. Dovrà aspettare ancora un po’. Intanto però suo padre ha voluto distrarsi un po’. Lui, che lavora tantissimi giorni all’altro, lo merita sicuramente.

Scotti finisce in commissariato

Anche Gerry Scotti non ha resistito al fascino della divisa ed è per questo che da sempre segue fiction e serie Tv che hanno come protagonisti i nostri eroi con la divisa. Il conduttore è diventato per un giorno il Commissario Montalbano. Il conduttore, in visita a Scicli, dopo un’escursione per le vie barocche, ha voluto fare un salto al celebre set de Il Commissario Montalbano. La sua è stata un’ispezione obbligatoria, essendo un appassionato.

In compagnia del giornalista Peppe Savà, Gerry si è divertito ad impersonificare il commissario siciliano celebre grazie ai romanzi di Camilleri, scrittore che è venuto a mancare di recente. Tra un bagno e l’altro, Gerry non ha resistito alla forza magnetica di quel noto set che ha dato i natali al Commissario più famoso della tv italiana.