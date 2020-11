Brutto colpo per Gerry Scotti: conduttore censurato? Taglio clamoroso per Caduta Libera

Un colpo che Gerry Scotti sicuramente non si aspettava. Il conduttore pavese subirà un taglio da parte di Mediaset probabilmente.

Sicuramente nessuno se lo aspettava. Gerry Scotti si è ammalato purtroppo e anche Mediaset ha dovuto fare dei cambiamenti.

Il 12 novembre, si sarebbe dovuto festeggiare i 40 anni di quiz di Mediaset, con una puntata speciale di Caduta Libera. I piani, però, sono cambiati e il popolare quiz televisivo, condotto da Gerry Scotti, ha lasciato posto – nel palinsesto – al primo capitolo della saga di Harry Potter.

Perché c’è stato questo cambio di programma, con la sostituzione di Caduta Libera con Harry Potter e la Pietra Filosofale? Una motivazione c’è.

Gerry Scotti, censura a Caduta Libera

Sarebbe dovuta andare in onda una puntata speciale di Caduta Libera, nella quale si doveva festeggiare i quarant’anni di quiz di Canale 5.

In questo appuntamento del piccolo schermo, si sarebbe dovuto festeggiare questo importante traguardo, con domande sui conduttori che hanno fatto la storia della rete più seguita di Mediaset.

Ciò non è stato e un motivo c’è: l’azienda, infatti, ha preferito rimandare i festeggiamenti, a causa della grave situazione sanitaria che il nostro paese sta vivendo, a causa del Coronavirus.

Al posto dello speciale, registrato nel mese di settembre, è andato in onda Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo capitolo della saga del famoso maghetto, interpretato da Daniel Radcliffe.

Scotti ricoverato per Coronavirus

Visto che la puntata è stata registrata a fine settembre, non si conoscevano i risvolti futuri della vita del conduttore.

Gerry, infatti, è stato ricoverato, poiché affetto da COVID-19, proprio come è avvenuto per Carlo Conti che, dopo una degenza in ospedale, è ritornato a casa, per la gioia dei suoi fan.

La puntata pomeridiana, andata in onda come al solito, inoltre, ha avuto un taglio anche dall’inizio: infatti, non è stata inclusa la classica introduzione del conduttore con il campione in carica.

Non si sa ancora quando la puntata speciale andrà in onda su Canale 5.