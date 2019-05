Gerry Scotti, “Sono più povero di prima”: dopo il successo a Caduta Libera la confessione del campione

Gerry Scotti sta conducendo un programma di successo: Caduta Libera. Niccolò Scalfi, il suo campioncino, ha raccontato però la verità sulle vincite

Parla Niccolò Scalfi, il campione indiscusso del programma condotto da Gerry Scotti, si aggiudica ben 400 mila euro la cifra più alta di sempre.

Gerry Scotti, la verità di Niccolò Scalfi dopo le vincite

Il ragazzo che detiene il record assoluto di presenze ben 53, si chiama Niccolò Scalfi e compirà 21 anni a Luglio.

Il super campione dello show di Gerry Scotti di canale 5 ha vinto ulteriori 70 mila euro che sommati alle altre vincite arriva ad un totale di 400 mila euro.

Un vero e proprio record sia dal punto di vista economico, per la vincita più alta di sempre, sia per le presenze.

Scalfi, svela il segreto del suo successo: i cruciverba!

Per vincere infatti non occorre solo la cultura, il ragazzo in un’ intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivela che fa un cruciverba al giorno insieme alla nonna ed aggiunge:

“A scuola non ero un secchione le materie scientifiche non mi piacevano, studiavo poco ma avevo la sufficienza anche grazie alla memoria”

Ovviamente la sua vita è notevolmente cambiata dopo la presenza nel programma di canale 5 e gli effetti della fama non tardano ad arrivare. Ha infatti dichiarato che spesso molte signore lo fermano per strada e gli chiedono di fare una foto con loro ed ammette di essere anche molto corteggiato, ma per il momento è ancora single!

Caduta Libera, Il montepremi di Niccolò e i progetti per il futuro

Continuando la sua intervista Niccolò, il campioncino di Gerry Scotti, parla del montepremi accumulato grazie al gioco:

Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato!

Dichiara ironicamente il ragazzo, aggiungendo che la cifra accumulata la userà per studiare, comprare un’auto nuova e comprare una casa quando andrà a vivere da solo.

Inoltre rivela il suo sogno nel cassetto ed alla domanda cosa vuoi fare da grande risponde: il telecronista sportivo!