Il conduttore di Caduta Libera ha concesso una lunga intervista all’emittente radiofonica RTL. L’amara confessione di Gerry Scotti.

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano.

Come è noto recentemente ha dovuto fare i conti con il più temibile degli avversari in questo periodo, il Covid, dal quale pian piano sta cercando di riprendersi totalmente.

Di recente, il presentatore di Caduta Libera, è intervenuto nell’arco di una trasmissione radiofonica in onda su Radio RTL, Giletti 102.5.

Gerry Scotti si racconta, dando anche uno sguardo ed esprimendo il suo parere sui fatti all’ordine del giorno. Ecco che cosa ha rivelato.

L’amara confessione del conduttore pavese

Dopo l’esperienza col Covid, che l’ha visto ricoverato, anche se per breve tempo a causa dell’inasprimento della sintomatologia, ha concesso una nuova intervista dove ha fatto sapere al pubblico di essere particolarmente felice in questo periodo, data la nascita della piccola Virginia, sua prima nipotina.

I toni del conduttore poco dopo sono subito cambiati.

Gerry Scotti ha posto così l’attenzione su un’argomento molto sentito e caldo di queste ultime ore, ovvero quella relativa alla ‘indecisione dell’Italia sulle restrizioni in vista del Natale’.

Dopo aver fatto zapping tra un canale e l’altro per farsi un’idea sulle correnti di pensiero dei diversi partiti politici, profondamente avvilito da quanto ascoltato ha rivelato:

‘con tutte queste difficoltà a litigare e a parlare di rimpasti lo trovo disarmante di fronte alla situazione di tanta gente che ha il problema di arrivare a fine mese’

e ancora, sdegnato dalla condizione in cui attualmente versa l’Italia, che sta fronteggiando la seconda e devastante ondata della pandemia:

‘Per lo meno che si mettano d’accordo e ci diano un senso di serenità almeno da quel punto di vista. Questa situazione di litigiosità in Parlamento è aumentata in quantità e peggiorata come qualità’

ha detto in diretta radiofonica. Il conduttore

Il conduttore ammette: ‘Non è facile’

Continuando ad affrontare il medesimo argomento il conduttore pavese, ammette che comunque in una situazione del genere non è semplice prendere una decisione, in quanto qualsiasi essa sia si finirà sempre per ‘scontentare’ qualcuno.

Ma, secondo il suo parere il governo si sarebbe dovuto concentrare sui settori più martoriati in questo momento, ovvero quelli del turismo, la ristorazione e i trasporti:

‘Non è facile decidere in questa situazione […] Io avrei avuto però, una maggiore attenzione nei confronti di certi comparti come il turismo, la ristorazione e i trasporti’

e ancora:

‘Un Natale così con tutto chiuso senza i ristoranti e gli impianti sciistici però, lascia l’amaro in bocca’

ha detto agli ascoltatori di Radio RTL. Ciò che lo rincuora in questo momento, in conclusione al suoi intervento è ‘il rilascio dei pescatori di Mazara del Vallo che stanno navigando verso il loro porto’:

‘questo, anche se è un piccolo segnale di una piccola zona d’Italia è un bel messaggio per tutti’

ha concluso il conduttore.