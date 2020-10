In queste ultime ore Gerry Scotti è intervenuto sui social per informare i suoi follower sulle sue attuali condizioni di salute.

Il conduttore pavese è positivo al covid-19 e, tramite il suo account IG, ha voluto ringraziare i seguaci per l’affetto dimostrato. Inoltre, lancia un importante messaggio per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione.

Il nostro Paese è alle prese con la seconda ondata di contagi. Per la prima volta da marzo, si è registrato un aumento esponenziale di soggetti positivi. Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati contagiati. Tra questi ricordiamo:

A questa lunga lista si aggiunge anche Gerry Scotti che, tramite il suo account IG, ha voluto aggiornare il suo grande pubblico che da sempre lo segue, su quelle che sono le sue attuali condizioni di salute.

Già nella mattinata di ieri il portale di gossip ‘Dagospia‘ aveva parlato di un noto presentatore che era risultato positivo. Poi la conferma da parte del diretto interessato, uno dei volti più amati del piccolo schermo.

«Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento»

Con queste parole, accompagnate da uno scatto che lo ritraggono sorridente davanti ad un microfono, Gerry Scotti annuncia la sua positività.

Il conduttore pavese è ora a casa sotto controllo medico ed inoltre non manca di ringraziare i suoi follower per l’affetto e l’interessamento. Invita chi si trova nella medesima situazione a non mollare!

Stando alle ultime notizie, sta bene e ha solo sintomi lievi come un po’ di febbre e spossatezza. Non possiamo fare altro che augurargli una pronta guarigione!