Gerry Scotti di nuovo in ospedale dopo la malattia: il motivo inaspettato

L’amato conduttore di Caduta Libera ancora in ospedale dopo il Covid. Tutta la verità rivelata dalla nota rivista.

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, per la sua genuinità, caratteristica che l’ha reso per molti una persona di famiglia.

Come è noto, gli ultimi mesi del 2020 non sono stati semplici per il presentatore pavese a causa del Covid, motivo per il quale, a seguito dell’aggravamento della sintomatologia, è stato costretto al ricovero preventivo in ospedale.

Momenti terribili, dettati soprattutto dalla paura di finire in terapia intensiva. Gerry Scotti, pur non avendoci mai messo piede fu trasferito per 36 ore in un reparto tra quello generico e la terapia intensiva, dove ha dovuto tenere il casco per l’ossigeno.

Dopo diverse settimane da quel ricovero, il presentatore ritorna in ospedale. Ecco che cosa è accaduto.

Gerry Scotti nuovamente in ospedale

Il conduttore ritorna a solcare i corridoi dell’ospedale, ma il motivo vi risulterà del tutto inaspettato.

Fortunatamente, la ‘causa’ è stata dettata da una smisurata gioia, quella di essere diventato finalmente nonno.

La piccola Virginia, il cui nome è stato scelto da suo figlio Edoardo e sua nuora Ginevra in suo onore, sarebbe nata lo scorso 15 Dicembre.

Ad annunciarlo il settimanale Gente sulla sua piattaforma social di Instagram:

‘Nonno! Gerry Scotti ha trascorso le Feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia’

Emozionante la reazione di Gerry Scotti sotto al post della nota rivista.

La reazione del conduttore pavese

Il post pubblicato da Gente ha emozionato tantissimo il pubblico che ha subito travolto col suo affetto Gerry Scotti per la meravigliosa notizia.

Ancor più emozionante la risposta del presentatore di Caduta Libera, il quale ha ringraziato la rivista per gli auguri dedicati a lui e la sua famiglia.

‘E’ bellissimo essere nonno’ scrive Scotti, condividendo con il suo pubblico la sua immensa gioia, ovvero quella di stringere finalmente tra le sue braccia la sua prima nipotina.