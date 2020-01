Gerry Scotti, il commosso addio: la triste fine e il nuovo inizio, il conduttore spiazza tutti

Gerry Scotti si commuove in diretta durante l’ultima puntata di Caduta Libera essere: il saluto che emoziona il pubblico, ecco le sue parole

Uno dei quiz show più amati e seguiti dai telespettatori è, senza alcun dubbio, Chi Vuol Essere Milionario. Il programma, condotto da Gerry Scotti è tornato nuovamente su Canale 5 ieri, mercoledì 22 gennaio. La prima puntata è stata ricca di tanto divertimento ma prima del suo esordio non sono mancati momenti pieni di emozione : il conduttore si commuove in diretta, ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Caduta Libera.

Gerry Scotti, si commuove in diretta

La trasmissione, la cui prima puntata è andata in onda per la prima volta nel 2000, è tornato nuovamente su Canali 5 e alla conduzione, come sempre, Gerry Scotti. Come in ogni sui programma, il conduttore è riuscito ad entrare nelle case degli italiani con tanto sano divertimento. Qualche mese fa, ha detto addio a Caduta Libera per concentrarsi sul game show che sarebbe andato in onda da lì a poco.

E proprio nel salutare tutti, si è commosso per l’addio di uno dei ad uno dei suoi collaboratori storici, Alan: ecco cosa ha detto.

Il conduttore saluta Alan

Secondo quanto riportato dal sito Velvet.it, nell’ultima puntata del quiz show Gerry Scotti, tra le lacrime, ha salutato uno dei collaboratori storici della trasmissione, il signor Alan, prossimo alla pensione: