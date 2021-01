Chi è Gero Natale, cavaliere di Uomini e Donne: età, ex, percorso, curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su uno dei nuovi protagonisti del parterre maschile del programma di Maria De Filippi.

Si chiama Gero Natale ed è riuscito a conquistarsi uno spazio importante all’interno della trasmissione di Uomini e Donne.

L’uomo sta portando avanti le sue frequentazioni, mentre viene pesantemente attaccato da chi lo accusa di essere nel dating show soltanto per le telecamere. Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Gero Natale

Calogero Natale, meglio conosciuto come Gero, nasce ad Agrigento nel 1984 e ha quindi 37 anni.

Gestiva alcuni locali assieme ai familiari, dove era anche bartender, ma si è dovuto fermare a causa della pandemia, che ha stroncato la ristorazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GERO NATALE (@gero_natale)

Infatti, l’uomo ha accennato al dramma che ha vissuto negli ultimi mesi e ha ammesso di volersi riscattare a Uomini e Donne, dove è interessato a trovare la sua anima gemella.

Gero, infatti, è uno dei nuovi cavalieri del trono over del programma di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GERO NATALE (@gero_natale)

Ha rivelato di aver avuto varie storie d’amore in precedenza, l’ultima delle quali terminata per via di alcune importanti incomprensioni.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, è seguito da quasi 3 mila followers. L’uomo pubblica spesso scatti che lo ritraggono mentre compie gesti di vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GERO NATALE (@gero_natale)

Il suo percorso a Uomini e Donne

Proprio per la sua voglia di riscatto manifesta, Gero è stato accusato di essere in trasmissione soltanto per ottenere visibilità e non perché effettivamente interessato a trovare l’amore.

Il cavaliere ha già espresso il suo interesse nei confronti di dame del trono over come Nicole, Brunilde Habibi, Maria Tona, Denise e Cristina.