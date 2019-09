Germinal Bio, un’alternativa alla plastica

Dato il crescente problema della plastica, si devono cercare alternative e limitarne l’uso con nome ad hoc.

Una risposta tutta italiana è data dall’azienda Germinal Bio

Geminal Bio opera nel settore da oltre 40 anni, ed ha deciso di dedicarsi alla ricerca di materiale d’imballo compostabile e biodegradabile. Quest’azienda si è sempre dimostrata molto attenta all’ambiente, ora sempre più elaborando anche questo eco sostenibile.

Le nuove confezioni biodegradabili di Germinal Bio

Annualmente nei nostri mari vengono sversati circa otto tonnellate di plastica. Questo tipo d’inquinamento entra nella catena alimentare, ledendo la nostra salute in maniera diretta. Per limitare questo problema, moltissimi sono i paesi che stanno ponendo dei divieti, che arriveranno alla totale proibizione della plastica monouso.

Bisogna affiancare a questi divieti, valide alternative. Non possiamo negare la necessità di materiali usa e getta oltre che quello necessari agli imballi industriali. La Germinal Bio,ha deciso d’utilizzare materiale compostabile e biodegradabile per i packaging dei suoi prodotti biologici, salutistici e funzionali.

Il materiale che può essere buttato nell’umido

La plastica verrò quindi sostituita da un prodotto che le assomiglia, ma prodotto da scarti vegetali. Questi sacchetti, potranno essere gettati nel nostro bidone della frazione organica, meglio noto come sacchetto dell’umido. In questo modo i sacchetti torneranno alla terra, senza inquinare in alcuna forma.

Altra scelta bio è l’uso di confezioni di carta, sostenibili perché certificate FSC e quindi totalmente riciclabile.

La scelta eco sostenibile, a partire dalle materie prime e negli acquisti

Ricordatevi che nella scelta dei prodotti bisogna sempre puntare alla loro eco sostenibilità a monte. Non dobbiamo solo preoccuparci che il pacchetto sia biologico o compostabile. Questo poco importa se compiamo prodotti industriali che utilizzano materie prime di scarsa qualità. Un esempio classico sono gli abiti low cost, figli di una filiera tutt’altro che eco friendly.

Molto importante è quindi acquistare in maniera consapevole prodotti che non danneggino la nostra salute avendo attenzione verso il Pianeta.

Quindi se scegliamo dei prodotti, dobbiamo farlo in funzione della cura in ogni aspetto della produzione. Non possiamo pensare di risolvere il problema ambientale, pensando ad una delle ultime fasi cioè l’imballo.