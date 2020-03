Sei pazienti italiani affetti da coronavirus sono stati accolti dalla Germania. Si tratta del primo paese a fare una cosa del genere.

Germania: si è avuto anche l’esito del tampone a cui si è sottoposta Angela Merkel.

I pazienti saranno trasferiti dalla Lombardia

La Germania si inscrive come il primo paese ad accogliere pazienti affetti da covid-19 italiani. La notizia è arrivata durante la conferenza stampa delle 18:00 della Protezione Civile. I malati saranno trasferiti dalla Lombardia in Germania. L’azione è stata possibile grazie all’intervento del Cdu Maria Wendt. E’ stato proprio il parlamentare a sostenere l’azione. Egli si è battuto affinché venissero messi a disposizione dei posti per i malati lombardi. La mobilitazione del parlamentare è avvenuta a seguito del brutto episodio in cui mascherine e tute protettive erano state bloccate alla frontiera. Era stato proprio Wendt a far sì che cadessero alcuni ostacoli burocratici. Fondamentale è stato anche l’intervento dell’ambasciata tedesca a Roma. Un segnale importante dell’aiuto che gli altri paesi stanno dando all’Italia.

La Germania si è detta pronta ad accogliere anche i pazienti provenienti dalla Francia, per lo meno nella zona a confine. Un genere di aiuto previsto già nel trattato di Aquisgrana.

I risultati del tampone della cancelliera

A riferire il risultato del tampone di Angela Merkel è stato il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert. L’esito è stato negativo. Come si legge da Repubblica Seibert ha affermato:

“Ulteriori test saranno effettuati nei prossimi giorni”

Nonostante questo, la cancelliera continuerà a lavorare da casa in auto isolamento. La Merkel era entrata in contatto con un medico poi risultato positivo al coronavirus.