Germania: Merkel annuncia un nuovo lockdown totale da mercoledì

Angela Merkel ha annunciato che la Germania, da mercoledì 16 dicembre entrerà in lockdown totale. Le nuove restrizioni resteranno in vigore fino al 10 gennaio.

L’impennata dei contagi in Germania ha richiesto un intervento radicale: lockdown totale nonostante il Natale.

L’impennata dei contagi

Lockdown totale in Germania, da mercoledì 16 dicembre e fino al 10 gennaio 2021. Una decisione molto dura, annunciata ieri dalla cancelliera Angela Merkel. Un lockdown dettato dall’impennata del numero di contagi che, soltanto nella giornata di sabato, hanno sfiorato la quota 29 mila, mentre i morti sono stati 483.

Una chiusura totale che è arrivata grazie ad un’intesa, tra la cancelliera e i sedici premier dei sedici Laender federali.

Le misure restrittive, secondo il Governo, erano irrinunciabili per impedire ulteriori aumenti di contagi.

Si spera che, con una chiusura totale, si possa diminuire la pressione sugli ospedali. Si spera che le misura possano subire un allentamento prima del 10 gennaio, appiattendo la curva.

In che cosa consisteranno le restrizioni

Si assisterà alla chiusura di tutti i negozi, ad eccezione di quelli di alimentari. I cinema, i ristoranti, i bar, le palestre, non hanno mai riaperto e sono chiusi dal 2 novembre. Chiuderanno anche le scuole e gli asili, anticipando in questo modo, le vacanze natalizie. Ogni Land potrebbe adottare ulteriori misure restrittive tra cui spicca il coprifuoco.

Si sta valutando anche l’introduzione di consentire di uscire di casa soltanto per validi e giustificati motivi. Se ci si deve incontrare, è stato introdotto il limite delle 5 persone, provenienti da massimo due famiglie diverse. Non saranno ammesse deroghe per i giorni di festa.

Impossibile non fare un confronto con l’Italia. Come spiega il Corriere, infatti, mentre in Germania la percentuale di morti si assesta all’1,5%, in Italia è di 3,5%. Il Paese è preoccupato perché, benché disponga delle terapie intensive, non sempre ha il personale per coprire i bisogni.