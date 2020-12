La compagna di Cristiano Ronaldo si fotografa e posta una foto ‘spinta’ che la vede in una posa troppo provocante.

Ha ottenuto quasi 2 milioni e mezzo di like l’ultima foto postata dalla modella di Buenos Aires, Georgina Rodríguez.

La bellissima compagna di Ronaldo è molto attiva sui social, dove è seguita da 22 milioni di followers, che commentano mettono cuoricini alle sue foto.

L’ultimo scatto pubblicato dalla modella ha aumentato la temperatura del social in questione, per il suo outfit che non è passato inosservato.

Georgina Rodríguez, sensualità da vendere

La bellissima Georgina Rodríguez ha sconvolto i suoi seguaci su Instagram con una foto davvero incredibile.

La modella non si mostra spesso in questa versione, che risulta essere davvero inedita per i fan.

La co-conduttrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha scelto di indossare un intimo intero color rosso davvero passionale e seducente.

La foto ha ottenuto milioni di likes in poche ore e avrà fatto sicuramente ingelosire il campione di calcio.

La foto in intimo seduce tutti

Lo scatto di Georgina Rodríguez è diventato virale in pochissime ore e sta continuando a circolare sul web. Tutti lo hanno commentato, soprattutto i maschietti.

Il pubblico maschile, infatti, impazzisce per Georgina Rodríguez. Cristiano Rolando è invidiato da tutti, perché in molti vorrebbero avere la modella argentina al loro fianco.

Nella foto che ha ottenuto l’attenzione dei media, Georgina si mostra sdraiata sul divano, vicino l’albero di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Indossa un paio di pantofole invernali, ma la mise è davvero estiva. La modella mostra tutte le sue forme esplosive che l’intimo non è in grado di contenere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)



I fan impazziscono per la foto e commentano:

“Mamma mia…”

Georgina non risponde, ma ha raggiunto il suo obiettivo!