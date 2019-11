La bellissima ex concorrente di Temptation Island Georgette si racconta in un intervista a Seconda Vita e racconta al pubblico un’amara verità

La bellissima Georgette Polizzi l’ex concorrente di Temptation Island si è confessata a Seconda Vita, dove ha parlato di alcuni episodi molto tristi della sua vita.

Georgette ” Ha ucciso mia madre”

La giovane Georgette ha infatti parlato di alcuni episodi che hanno in qualche modo segnato la sua vita. La fashion stylist ha raccontato a Gabriele Parpiglia programma in onda su Real Time, alcuni momenti tragici della sua vita, in particolare, la giovane ha parlato della morte improvvisa della maDre, avvenuta a causa del compagno, che l’ha uccisa e che oggi è ancora libero. Ma questo non è stato l’unico avvenimento che ha segnato la vita di Georgette. La giovani ha parlato anche di episodi di razzismo di cui è stata vittima sopratutto a scuola

. “Da piccola ho subito razzismo. A scuola mi tiravano i sassi in testa per via del mio colore della pelle. Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione. Poi a sedici anni, il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero”

Ha confessato la stylist

Georgette: “Non potrò avere figli”

La giovane stylist dal suo racconto sembra aver vissuto una vita tormentata, ma oggi la bella Georgette ha imparato a reagire e a farsi forza. Ma per Georgette le notizie brutte non sono finite, la Stylist infatti qualche anno fa ha anche scoperto di avere la sclerosi multipla:

“Io mi sono rialzata fino al 23 aprile, giorno in cui mi hanno ricoverato. Diagnosi fulminea: ho la schelorosi multipla. Il colpo di grazia finale pochi tempo fa: non potrò mai avere figli!”.

La bella Georgette ha sempre desiderato di diventare mamma, sorpatutto dopo il matrimonio con Davide Tresse celebrato il 15 settembre. La giovane ha sempre voluto una famiglia con il suo compagno, ma purtroppo anche questa le è stata negata.

” La malattia, purtroppo, non mi permette di programmarlo. Lo potrò fare solo con l’assistenza medica perché la malattia mi ha tolto anche questa gioia […] Mi aiuterà la fecondazione assistita. Questa è la mia vita e ho voglia di pensare solo positivo”.

Ha concluso Georgette in lacrime per l’amaro destino che le è capitato.