George Floyd, non si placano le proteste: arrestata la figlia del sindaco di New York

George Floyd, non si placano le proteste: arrestata la figlia del sindaco...

Non si fermano le proteste per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano, deceduto durante un fermo di Polizia.

Dopo l’uccisione di un poliziotto a Oakland, è stata arrestata anche la figlia del sindaco di new York. Chiara De Blasio era scesa in piazza per protestare contro la morte di George Floyd.

Ucciso un poliziotto a Oakland

L’arresto di Derek Chauvin, il poliziotto che ha fermato e immobilizzato George Floyd per 9 minuti, non è bastato a placare le proteste in tutto il Paese.

Nella giornata di sabato scorso un poliziotto preposto alla sicurezza degi uffici federali a Oakland è stato ucciso da alcuni colpi di pistola esplosi durante le proteste.

Un suo collega è rimasto ferito. Oltre 7mila le persone che la scorsa notte hanno preso parte alle proteste.