Chi è George Ciupilan de La Caserma: età, fidanzata, Il Collegio – FOTO

Dall’infanzia alla formazione, fino ad arrivare al successo in tv e sui social. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

George Ciupilan è uno dei protagonisti dell’attuale prima edizione del docu-reality La Caserma.

Si tratta di uno dei pochi concorrenti già noti in televisione, per via della sua partecipazione a un altro docu-reality, quello de Il Collegio.

Dopo l’esperienza nella prima trasmissione, George è diventato un vero e proprio influencer di successo su Instagram.

Scopriamo tutto su di lui!

Chi è George Ciupilan

Nasce a Savona, a Stella, nel 2002 e ha quindi 18 anni.

Ha origini rumene e arriva in Italia a soli otto anni. Frequentare l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Ciupilan (@georgeciupilan)

George è un influencer di successo, che su Instagram vanta ben 567 mila followers, mentre su Tik Tok ne ha oltre un milione.

Diventa noto anche in tv quando esordisce nel docu-reality di Rai 2, Il Collegio. Ora, è uno dei cadetti, della prima edizione de La Caserma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA CASERMA (@lacasermaofficialrai)

Nel corso della prima puntata della trasmissione si è mostrato particolarmente contento per la presenza delle ragazze. Nella seconda, invece, si è avvicinato soprattutto a Linda Mauri.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative a George, perché, nonostante sia un influencer di successo, difficilmente condivide dettagli riguardo la sfera privata.

Per quanto riguarda la vita sentimentale del ragazzo, attualmente sembrerebbe essere single.

George è appassionato di sport e frequenta sia le palestre che i campi di calcio, dove adora giocare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Ciupilan (@georgeciupilan)

Inoltre, adora ballare sulle note di canzoni latino americane. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe molto amico di un altro influencer, Denis Dosio.