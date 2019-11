Non solo Venezia ma anche Genova è stata colpita dal maltempo, con un effetto domino di frane e tempesta di fulmini: ci sono degli sfollati

Genova è stata colpita nuovamente e dopo Venezia, la maggior parte dell’Italia è in ginocchio. Ecco cosa è accaduto

Maltempo in Liguria

La Liguria è nella morsa del maltempo con frane, allagamenti, alberi caduti e tantissime chiamate ai Vigili del Fuoco che stanno cercando di tamponare una situazione disastrosa.

Non solo, perché a Sanremo una frana ha colpito una strada dove erano stati parcheggiati dei mezzi: un furgone e una auto sono rimasti in bilico tra la strada e la voragine, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine non ci sono stati danni a persone e/o cose.

Ventimiglia sta vivendo attimi di terrore con una strada che è stata sommersa dal fango, proprio a causa di uno smottamento che ha franato una parte della collina.

I massi sulla strada sono caduti a San Lorenzo al Mare e a Triora alcuni alberi sono caduti ostruendo il passaggio.

Tempesta di fulmini a Genova

Genova è stata protagonista di una forte tempesta di fulmini, che ha provocato il black out anche del faro della Lanterna – simbolo della città.

Due sono le persone sfollate dalle abitazioni proprio per un muraglione pericolante, leso dalle infiltrazioni di acqua durante la pioggia battente.

Le previsioni – non solo in Liguria – per le prossime ore non sono in miglioramento e secondo gli esperti l’allerta in tutta Italia è al valore massimo con piogge, vento e forti temporali.