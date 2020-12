Genova, donna picchiata dal compagno: figlio di 11 anni allerta la Polizia

Il bambino ha fatto intervenire gli agenti, che hanno salvato la donna dalle botte del giovane compagno.

Sembra che la vittima subisse da tempo violenza da parte del 27enne, che è stato quindi allontanato e denunciato per maltrattamenti.

Bambino salva la madre dalle botte del compagno

Ha assistito all’ennesima violenza sulla madre, ma non si è fatto scoraggiare da quelle botte ed ha allertato la Polizia.

L’ennesima storia di violenza domestica arriva da Genova, dove un bambino di 11 anni si è reso protagonista di un meraviglioso atto di coraggio.

Come riferisce anche Fanpage, l’11enne ha assistito all’ennesimo episodio di volenza sulla madre, picchiata con calci e pugni dal compagno, un 27enne ecuadoriano.

Il ragazzino ha così allertato gli agenti, raccontando quanto stesse succedendo sotto i suoi occhi.

I poliziotti di Chiavari sono giunti nell’abitazione della donna ed hanno salvato la madre del bambino dalle botte del compagno. La vittima aveva un evidente ematoma sull’occhio destro, provocatole da un pugno.

Allontanato e denunciato per maltrattamenti

Gli agenti hanno poi ascoltato la donna, che ha raccontato come quella vissuta davanti a suo figlio fosse solo l’ultima delle tante violenze subite dal 27enne, che lei non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni.

I poliziotti di Chiavari hanno quindi allontanato l’aggressore, che è stato poi denunciato per maltrattamenti sulla compagna.

La vittima è stata poi accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno curato le ferite dell’ennesima violenza subita per mano del compagno.

È plausibile che a breve venga ascoltato anche il bambino, per ricostruire l’odissea di maltrattamenti subiti dalla madre ed accertare che lui stesso non ne sia rimasto vittima a sua volta.

Se fosse accertata la seconda ipotesi, la posizione del 27enne potrebbe ulteriormente aggravarsi.