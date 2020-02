Genova, acquario e autobus gratis in cambio di plastica: ecco come funziona

A Genova potrete godere dell’ingresso all’acquario, ruota panoramica e autobus gratis. Dovrete soltanto conferire a gli apparecchi mangia-rifiuti: entro aprile presto disponibili.

A Genova grazie ad un nuovo progetto sarà possibile avere un ingresso all’acquario, alla ruota panoramica e all’autobus gratis. Questo sarà possibile riciclando plastica e ogni bottiglia avrà conteggiata come un punto:

30 punti si avrà un biglietto dell’autobus

40 flaconi un accesso alla ruota panoramica del Porto antico

300 bottiglie una visita completamente gratuita all’Acquario.

Questo sarà possibile grazie alle macchinette mangia-plastica, che saranno installate a partire dal 15 febbraio in alcune zone della città. Entro Aprile saranno disponibili in tutti i municipi come anticipato dal Secolo XIX.

Il progetto per riciclare in modo smart

Questo progetto per incentivare il riciclo è realtà ormai ben avviata in tutta Europa. In Italia vediamo Roma come prima in Italia. Esso è stato autorizzato dopo una mozione presentata dalla Lega, com’è stato annunciato dall’assessore municipale all’ambiente Matteo Campora. A Roma un progetto simile è attivo da Agosto, ed ha portato al recupero di 60.000 bottiglie, un successo che è stato apprezzato dalle testate locali e dai social, che condividevano foto delle lunghe code presenti alle macchinette green.

A Genova il progetto è nato grazie alla collaborazione tra pubblico, privato, associazioni dei consumatori e di cittadini. La prima è già stata installata ma non in funzione al porto antico, ma entro aprile saranno 12 in totale. Secondo Danilo Levo di Zena Green, concessionario del macchinario Paandaa

“Le prime quattro a essere inaugurate, a metà febbraio, saranno quelle in piazza Paolo da Novi, quella di Sampierdarena, la cui collocazione potrebbe essere nei pressi della Fiumara o nelle vicinanze di piazza Montano, quella della Valpolcevera (a Rivarolo o Bolzaneto) e quella del porto.”

Quali sono i materiali riciclabili?

Non tutti i materiali plastici saranno accettati da queste macchine: via libera a bottiglie in PET e i flaconi HDPE, da mezzo litro fino a due litri e mezzo, tutte schiacciate e col tappo. Non sono riciclabili presso le macchine mangia plastica flaconi di plastica che abbiano contenuto olio, vaschette per alimenti e pellicola.