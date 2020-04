Giallo a Genova, 37enne confessa: “Mia madre è morta, l’ho fatta a pezzi”

Mistero a Genova, dove una donna di 37 anni ha confessato di aver trovato il corpo senza vita della madre e di averlo fatto a pezzi.

Giallo a Genova: anomala confessione da parte di una 37enne ligure. La donna avrebbe rinvenuto il cadavere della madre ed avrebbe deciso di farlo a pezzi. Sui fatti indaga la Polizia.

La confessione della 37enne

È mistero a Genova, dove una donna di 37 anni, Giulia Stanganini, ha raccontato di aver fatto a pezzi il cadavere della madre, dopo averla trovata senza vita nella sua abitazione.

La 37enne, come riporta anche Tgcom24, avrebbe raccontato che il corpo della madre era in avanzato stato di decomposizione. Quindi, per disfarsi del cadavere, lo avrebbe fatto a pezzi, che avrebbe poi riposto nel bagno della sua abitazione.

Stando al racconto della donna, la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni, avrebbe deciso di togliersi la vita, impiccandosi.

La Polizia sta cercando di verificare se si sia davvero trattato di suicidio o se la donna nasconda altro.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire perché la 37enne abbia fatto a pezzi il corpo della madre. Di certo l’autopsia sul corpo della vittima potrà chiarire i dubbi in merito alle cause della sua morte.

Notizia in aggiornamento.