Gennaro Lillio lo mostra a tutti: sotto la doccia il costume si abbassa troppo – Video

Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 16, fa parlare ancora di sé e, questa volta, non di certo per Francesca de Andrè…

Gennaro Lillio è, certamente, uno dei personaggi di questo Grande Fratello ( arrivato alla sua sedicesima edizione ) più discusso. Inutile dire che è anche uno dei ragazzi che, all’interno della casa più spiata d’Italia, è cresciuto di più, soprattutto grazie alla coppia/non-coppia che forma con Francesca de Andrè. Che sia stato l’amore a farlo crescere?

Lillio, infatti, se prima aveva l’aria da biondo spaccone e arrogante, da poco tempo a questa parte è “trasmigrato” nelle vesti di un giovane timido e innamorato.

Gennaro come Gianmarco

Per il bel Gennaro, tuttavia, c’è stato un “incidente” commesso ( ne siamo sicuri) in un momento di distrazione. Solo un mese fa Gianmarco Onestini ha avuto un piccolo incidente con il costume. Il ragazzo, in giardino, sul momento non si è reso conto di stare mostrando qualcosa di troppo.

In quell’occasione, il Grande Fratello ha richiamato il concorrente subito in confessionale, con tutta probabilità per evitare che continuasse a fare vedere tutto in diretta.

Oggi è avvenuto un incidente molto simile, ma l’artefice questa volta è Gennaro Lillio.

Il bel napoletano era sotto la doccia intento ad insaponarsi. Proprio poco prima di chiudere l’acqua lo spasimante della De Andrè ha abbassato toppo l’elastico del costume e la telecamera, che era puntata proprio sulle sue forme sinuose, ha deliziato/strabiliato gli spettatori che erano sintonizzati, in quel momento, su Mediaset Extra, con delle immagini che ritraevano parte del suo organo genitale.

Gli “amici di Twitter” sempre presenti

Prontamente, sono arrivati i commenti degli “amici di Twitter“, come li definisce Barbara D’Urso, conduttrice del Grande Fratello 16.

Gennaro che mostra la mercanzia, anche NO

Sotto la doccia! Ha abbassato troppo i pantaloncini!!A favore di telecamera!

Non ci credo! Si vede il…

Insomma, sembra proprio che stavolta Gennarino abbia esagerato, forse senza esserne consapevole. Come reagirà il perfido Grande Fratello, nella prossima puntata?

Ecco il video caricato su Twitter da BitchyX.it