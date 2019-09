Gennaro Lillio, ricovero in ospedale ‘Ha subito un piccolo intervento’: il post per la mamma commuove i fan

L’ex concorrente del Grande Fratello, Gennaro Lillio in ospedale. Il giovane modello si trova nella struttura per il ricovero della mamma

L’ex concorrente della casa più spiata d’Italia, Gennaro Lillio, si trova in ospedale. Il giovane modello lo ha fatto sapere tramite Instagram Stores sul suo profilo personale di social.

Gennaro Lillio in ospedale

A dare la notizia è proprio il modello napoletano, che ha fatto sapere ai suoi fan che si trova in ospedale. Il motivo per il quale si trova nella struttura è la dolce mamma del giovane modello. Il ragazzo infatti è apparso nelle stories di Instagram insieme alla mamma, che abbiamo avuto modo di conoscere tramite il Grande Fratello. La signora Titty, come in tanti ricordano, non approvava per niente la relazione del figlio con la bella Francesca De Andrè che non considerava “giusta” per gli standard del figlio. Le cose però sembrano essere cambiate e tutti sembrano essere molto più sereni. Ma la cosa che ha fatto preoccupare i fan è stato altro. La signora Titty infatti oggi si trova in ospedale per un motivo molto più serio.

Gennaro Lillio, mamma Titty in ospedale

La mamma di Gennaro infatti, come mostrano le stories dell’ex concorrente, si trova in ospedale, il motivo però non è ancora molto chiaro. Nonostante la preoccupazione dei fan, Gennaro ci ha tenuto a rassicurare che fortunatamente la madre sta bene e che il suo malessere non è nulla di grave.

“Da infermiera è diventata paziente. Quindi ora sono io che dovrò prendermi cura di te! Se guarirai come sono guarito io ci metterai tanti giorni!”.

Ha scherzato il giovane Gennaro. Oggi la signora Titty sembra stare bene e fortunatamente il suo ricovero in ospedale non è nulla di grave, la donna infatti ha subito un piccolo intervento al menisco ma pare che si stia riprendendo alla grande.