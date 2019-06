Gennaro Lillio senza vergogna: ‘Io e Francesca abbiamo fatto l’amore nella casa mentre tutti…’

Gennaro Lillio si è lasciato andare, intervistato da “obbligo o verità” del Gf16, a dichiarazioni bollenti riguardo il suo rapporto con Francesca De Andrè

Pochi giorni fa nel corso del gioco ‘obbligo o verità’ organizzato dalla casa più spiata d’Italia del Grande Fratello 16, Gennaro Lillio si è parecchio lasciato andare.

“Cosa ho fatto appena sono uscito dalla casa? Oddio, non si può dire. Ok, ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel”.

Proprio ieri il verace napoletano è stato intervistato nel programma Turchesando di Radio Italia Anni 60 ed ha rivelato che quella in albergo non era la prima notte d’amore tra lui e la De Andrè. Gennaro ha confessato che nella casa del GF hanno consumato almeno 6 volte e le immagini non sono state mandate in onda.

Per Gennaro Lillio e Francesca de André non era la prima volta nella casa del Gf16

L’ex gieffino ha commentato così ciò che è accaduto nella casa più chiacchierata di Italia:

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! […] Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene”

E pensare che molti ancora discutevano sulla questione del “bacio sì o bacio no“! Diciamo proprio che Francesca e Gennarino si sono dati un bel da fare proprio davanti ( in realtà dietro ) i nostri occhi curiosi e biricchini.

Gennaro aveva l’ansia nella casa del Gf16 a causa dei compagni di stanza

L’imbarazzo, di tutta la situazione nasceva non tanto per la presenza di telecamere, ma per la presenza di altri inquilini:

“L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”.

Speriamo che adesso le cose tra i due vadano a gonfie vele proprio come nell’ultimo periodo all’interno della casa! Altrimenti sarebbero cavoli amari dopo queste dichiarazioni.