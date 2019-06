Gennaro Lillio e i filmati piccanti con Francesca De Andrè ‘Barbara D’urso non ha voluto mandarli in onda’

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè di nuovo sotto la luce del gossip. il bellissimo modello napoletano parla della passione tra i due mai vista in TV

Il Grande Fratello è ormai finito da qualche settimana, ma a quanto pare alcuni concorrenti del reality pare che non vogliano andare in vacanza, facendo ancora parlare di loro. Parliamo appunto della coppia più discussa del reality Gennaro Lillio e Francesca De Andre.

Gennaro e Francesca la loro relazione

I due dopo un lungo corteggiamento da parte di Gennaro, hanno deciso di frequentarsi fuori dalla casa. La loro relazione è iniziato come un’amicizia, ma da parte di Gennaro c’era qualcos’altro. La bella Francesca però nonostante il costante corteggiamento di Gennaro, pare che non si sia concessa proprio perché il suo cuore era già impegnato.

Ma a quanto pare però la relazione di Francesca con il suo ex fidanzato è durata poco. Infatti i due si sono lasciati poco dopo l’entrata in casa di Francesca per un presunto tradimento da parte del giovane. Gennaro ha approfittato del momento per confidare a Francesca i suoi sentimenti.

I due hanno iniziato una sorta di relazione nella casa del Grande Fratello diventata più concreta al di fuori del reality.

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno consumato nel reality

In una recente intervista però pare che Gennaro Lillio abbia confessato a Turchesando, Il programma di Radio Italia Anni 60, ha, quello che è successo con Francesca all’interno della casa e che gli italiano non hanno visto:

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! […] Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”.

Ha confessato il modello napoletano nell’intervista radiofonica. I due stanno ancora insieme, ma molti mettono in dubbio che la loro relazione continuerà.