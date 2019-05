Gennaro Lillio: ecco chi è il concorrente del Gf che ha incantato ‘Dolce e Gabbana’

Ecco chi è Gennaro Lillio, il modello partenopeo che ha fatto incantare Dolce & Gabbana e le donne della Casa del Grande Fratello 2019

Gennaro Lillio, è sicuramente tra i personaggi più apprezzati dell’ edizione 2019 del Grande Fratello, che quest’anno vede alla sua conduzione l’Indiscussa Regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Dopo aver letteralmente incantato ‘Dolce & Gabbana’, che l’hanno scelto come testimonial del loro brand, Lillio si sta facendo strada nei cuori delle donne che compongono il cast del Grande Fratello e delle Telespettatrici.

Ma conosciamolo un pò meglio, rivelando qualche curiosità in più sul bellissimo modello partenopeo.

Gennaro Lillio: ecco chi è il sedicente modello di ‘Dolce & Gabbana’

Classe 1991, Gennaro Lillio, non è di certo un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

Il modello di origini napoletane è infatti noto non solo per essere stato, anche solo per qualche mese il compagno di Lory Del Santo la cui storia è’ nata e si è interrotta nel 2013 a causa della loro enorme differenza di età, ma anche per essere stato uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini, ad Uomini e Donne, nell’anno 2016, condotto da Maria De Filippi.

Oltre ad essere un modello assai apprezzato, Gennaro Lillio è un personal Trainer, ed appassionato di sport, ha conseguito il diploma come istruttore di Fitness, specializzandosi successivamente in ‘Educazione Alimentare’.

Gennaro Lillio al Grande Fratello

Come già accennato Gennaro Lillio, si sta facendo ‘amare’ soprattutto dal genere femminile per la sua semplicità e spontaneità.

Nella casa del Grande Fratello è conosciuto per il suo flirt e il presunto ‘incontro intimo’ con Mila Suarez, dalla quale si sarebbe allontanato per il ‘caratterino’ della donna. Per tale ragione si sarebbe successivamente avvicinato anche alla nipote di Faber, Francesca De Andrè, con la quale dopo una serie di litigi ed equivoci pare ci siano stati dei ‘contatti bollenti’ nel corso degli ultimi giorni. Che stia per nascere tra i due una grande storia d’amore?