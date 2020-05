Gennaro Esposito, chi è il noto chef napoletano stellato?

Chi è Gennaro Esposito, il celebre chef stellato, anche noto in tv, impegnato assieme alla task force per stabilire i criteri della fase 2

Scopriamo insieme tutti i segreti di Gennaro Esposito!

Chi è Gennaro Esposito

Nasce a Vico Equense, il 31 marzo del 1970, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera e aver lavorato in alcune trattorie della sua città natale, Esposito diventa allievo di Gianfranco Vissani.

Successivamente conosce Alain Ducasse, in vacanza a Positano, grazie al quale si trasferisce a Parigi, dove, nelle cucine del Plaza a Athénée, impara il rigore e la disciplina dell’alta cucina.

Nel 1992 torna a Vico Equense dove, con la socia Valeria, apre La torre del Saracino. Sarà nel 2001 che lo chef Esposito guadagnerà la prima stella Michelin, mentre nel 2008 la seconda.

Nel 2003 lo chef viene premiato anche da Gambero Rosso con Tre Forchette. Esposito è anche un volto noto della televisione italiana: il pubblico ha avuto modo di vederlo in alcuni programmi televisivi come conduttore o ospite, in particolare in trasmissioni come Junior MasterChef, La Prova del Cuoco e Masterchef Italia!

Nel 2020, in occasione dell’emergenza da Covid-19, Esposito collabora alla definizione delle linee guida del Ministero della Salute per la fase 2 e incontra l’Unità di Crisi Regionale della Campania, con l’obiettivo di approfondire le problematiche del settore della ristorazione.

Chi sono la moglie e i figli

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata dello chef. Ciò che è noto è che è felicemente sposato con Ivana D’Antonio, una mamma amorevole e una donna determinata.

Dall’amore tra i due sono nati due figli, Emanuele Esposito e Isabella Esposito. Tutti i membri della sua famiglia sono da sempre molto vicini allo chef e lo seguono passo passo nella sua carriera.

Lo chef è anche molto amico di un altro chef pluripremiato, Antonino Canavacciuolo.