Gennaro Arma, le prime parole del capitano della Diamond Princess: “Non sono un eroe”

Le prime parole del capitano Gennaro Arma, tornato in Italia dopo il grande lavoro svolto sulla nave Diamond Princess.

Il comandante Gennaro Arma è stato l’ultimo a scendere dalla Diamond Princess, ma lui non vuole essere chiamato eroe.

Le prime parole del capitano della Diamond Princess

Per tutto il mondo è un vero eroe ed ha mantenuto la calma in una situazione di estrema emergenza, non facendosi abbattere e dando forza a tutto il suo staff nonché passeggeri.

Il Comandante è tornato in Italia insieme ad altri 15 membri che facevano parte del suo equipaggio e sono stati accolti all’aeroporto di Fiumicino dal Ministro Luigi Di Maio.

Come da intervista del Tgcom24, il comandante ha evidenziato:

“siamo qui. siamo pronti a fare la nostra parte anche in questo momento”

Il Presidente Mattarella l’ha nominato Commendatore al merito della Repubblica:

“non vediamo l’ora di riabbracciare le nostre famiglie in questo momento”

Il Ministro Di Maio ha sottolineato che l’Italia da loro lasciata prima della partenza è nettamente differente da quella di oggi:

“ma stiamo cercando di fare il massimo e siete stai un esempio per tutti gli italiani”

Un mese e mezzo sulla nave Diamond Princess, ferma a Yokohama in quarantena dopo i primi casi di coronavirus. Lui e i membri dello staff sono risultati essere negativi ai test:

“abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo, ma abbiamo avuto tante dimostrazioni di affetto e ringrazio tutti per esserci stati vicini”

Ora il comandante è pronto a raggiungere Salerno e una nuova quarantena: