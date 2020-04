Lite furiosa nel nuovo studio tra Gemma e Tina: Uomini e Donne Maria De Filippi costretta a intervenire

Dopo un lungo Stop per il Coronavirus, è ritornato in onda Uomini e Donne, in una versione tutta Smart. Nuovo scontro tra la Dama del Trono Over e Tina. Ecco cosa è successo

Per la gioia dei fan in astinenza da Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi è ritornato dopo lunghe settimane di stop.

E lo ha fatto in grande stile e del tutto rinnovato, adattandosi a quelle che sono le normative di prevenzione al contagio del Coronavirus.

Una versione che potremmo definire quasi più smart, in non vedremo come già anticipato tronisti e corteggiatori, ma due postazioni computer occupate da Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali sperimenteranno nelle prossime settimane la ricerca dell’anima gemella in un modo tutto smart, utilizzando le chat.

In collegamento su schermi Lcd, i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non sono mancate chiaramente le scintille tra le due punte del programma. Scopriamo maggiori dettagli.

Tina Cipollari stuzzica la Dama Torinese

Nel corso della puntata l’opinionista vamp si alza dalla sua postazione dietro le quinte e raggiunge la camera dove Gemma Galgani risponde ai suoi pretendenti tramite chat.

La Cipollari fa irruzione nella stanza, con una mascherina sulla quale è stampato il volto ‘stilizzato’ della Galgani, la quale di tutta risposta la accusa di gettare sempre fango e veleno sulle sue relazioni.

Da qui la bufera tra le due, dove Tina inizia a stuzzicarla tirando in ballo il suo pretendente in chat Algemiro, la quale la corteggerebbe solo per ottenere ‘dell’altro’ da lei, sottointendendo visibiltà presumibilmente.

Necessario l’intervento di Maria De Filippi

Se inizialmente Algemiro ha rivelato di desiderare un ‘abbraccio da Gemma’ che ha così acconsentito a proseguire la conoscenza, poco dopo il pretendente spiazza la Dama Torinese, scrivendole:

‘Questa quarantena mi ha fatto un po’ riflettere perché non poterci vedere, non poterci frequentare’

poi ha aggiunto:

‘È un rapporto che vorrei cominciare con entusiasmo’

La risposta fa ‘godere’ Tina, che continua a provocare Gemma,interrompendola continuamente, sino a che lei non le ha chiesto di ‘stare in silenzio’.

Poi l’intervento di Maria De Filippi per cercare di mettere fine alla storia. Di seguito qualche frame della puntata andata in onda: